Algérie: Mehdi Cerbah - Le célèbre gardien algérien est décédé

L'ex gardien de but de la sélection algérienne de football Mehdi Cerbah n'est plus. Le légendaire portier des Fennecs a rendu l'âme ce vendredi 29 octobre 2021.

Le football africain et celui algérien en particulier est en deuil de par la subite disparition de Mehdi Cerbah. Le natif d'Alger est décédé dans ses 68e années.

Il fut l'héroïque lors de la Coupe du monde de football 1982 grâce à ses prestations on ne peut plus parfaite. Il compte 62 sélections en équipe nationale entre 1975 et 1985. Ce qui fait de lui le deuxième gardien de but le plus capé de l'histoire du football algérien.

Former Algeria international Mehdi Cerbah passed away today at age 68, Cerbah was Algeria's goalkeeper at the 1982 FIFA World Cup and is the 2nd most capped goalkeeper in Algeria history

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/K9HsoilCXY

- DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) October 29, 2021