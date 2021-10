Ile Maurice: Solidarité - Me Deena Bhoyroo se met au service des femmes sans-abri

Elle a organisé le dépistage du cancer gratuitement au centre Marie Reine de la Paix de Port-Louis. Une cinquantaine de femmes ont répondu présent. Me Deena Bhoyroo, avocate, a tenu à participer à la campagne de sensibilisation sur le cancer du sein, qui s'est tenue pendant tout le mois d'octobre. Mais au-delà du social, elle est aussi politicienne. Comment fait-elle pour gérer ses multiples chapeaux ? Rencontre...

En tant qu'avocate, Me. Deena Bhoyroo explique qu'elle a déjà l'habitude de venir en aide à ceux en bas de l'échelle. Elle a souvent des clients qui la sollicitent pour des affaires conjugales comme les «protection orders», les pensions alimentaires, la garde d'enfant ou encore, des divorces. Mais au-delà des cours de justice, elle vient aussi souvent en aide aux SDF et aux femmes en situation précaire et s'assure qu'elles ont, au moins, accès aux serviettes hygiéniques. «Je n'ai pas demandé de détails, mais j'estime que des serviettes hygiéniques pourront faciliter la vie de ces femmes qui vont se laver dans les hôpitaux ou lorsqu'elles ont accès à un robinet» explique-t-elle.

Outre ces démunis, elle prête également une attention particulière à des enfants en leur donnant des conseils gratuits sur leurs droits, les abus et leur protection. «C'est en me rendant dans des shelters que je me suis rendu compte des malheurs profonds des enfants.»

Gérer son temps

Me Deena Bhoyroo est aussi politicienne. Membre de l'aile féminine du Mouvement militant mauricien (MMM) dans la circonscription numéro 2 (Port-Louis sud/Port-Louis centre) depuis 2020, Me Deena Bhoyroo a tenu à raconter son expérience dans l'arène. «C'est une équipe dynamique dans laquelle j'ai eu l'occasion de faire une présentation sur l'amendement à l'Information and Communication Technologies Act en vue du consultation paper de l'ICTA. J'ai même participé à une campagne de nettoyage dans le Ward IV. J'ai été active lors de l'organisation de l'Equal Pay Day, prônanr un salaire égal pour les femmes et les hommes.»

Me Deena Bhoyroo est aussi sportive. Elle a été joueuse pour l'ASPL 2000, le Foot5 et participe au tournoi de football organisé annuellement par la Mauritius Bar Association, dans lequel son équipe remporte toujours les championnats. «Je joue pour le plaisir maintenant. Le sport nous permet d'observer un détox digital, de dépenser notre énergie dans la bonne voie et de nous distraire bien sûr», poursuit cette fan de Manchester United.

Comment fait-elle pour gérer son temps entre sa profession, le sport, le social et la famille, entre autres ? «Il suffit d'avoir un planning et de savoir trouver du temps pour faire ce qu'on aime. Il faut aussi savoir couper du travail à un moment donné pour passer du temps avec sa famille. Je gère mon temps pour passer des moments agréables avec mes neveux et nièces.»

Toutefois, Deena Bhoyroo a tenu à organiser ce programme de dépistage de cancer au début d'octobre. «En tant que femme et ayant des proches qui ont souffert de cette maladie, j'ai vu le calvaire qu'elles ont vécu et je me sens concernée. J'ai pris cette initiative en offrant une opportunité à des femmes. Comme l'on dit 'detection saves life'.»