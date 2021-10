Ile Maurice: Pollution plastique - L'UoM et l'université de Kassel s'associent

Combattre la pollution plastique à travers des initiatives de gestion durable des déchets. Tel est le but d'un projet intitulé Plastic waste leakages and marine debris in the context of sustainable tourism in Mauritius.

L'université de Maurice (UoM) et l'université de Kassel, en Allemagne, en collaboration avec l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice (AHRIM), l'Association des ambassadeurs des compagnies aériennes, la GIZ en Allemagne, s'associent pour ce projet. C'est dans ce cadre qu'un atelier de travail a lieu les 28 et 29 octobre dans les locaux de l'université à Réduit.

L'ouverture de l'atelier s'est tenue hier en présence du vice-chancelier de l'UoM, Dhanjay Jhurry, du ministre de l'Environnement, Kavydass Ramano, de Ralf Wagner de l'université de Kassel et du président de l'AHRIM, Jocelyn Kwok. Ce projet est financé par le ministère de Hesse en Allemagne.

Le projet vise à systématiser les flux de déchets à Maurice en utilisant la méthode Waste-Flow Diagram pour identifier notamment les fuites pertinentes de déchets plastiques. Selon Dhanjay Jhurry, pendant une période de six mois, les membres de l'équipe du projet identifieront les sources de fuites de plastique dans le secteur touristique à Maurice et travailleront à réduire l'apport de déchets plastiques dans l'océan Indien à travers des gestes durables.