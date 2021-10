Togo: Accord scellé entre Bè Afédomé (Togo) et Mohammedia (Maroc)

Dans son plan d'action, la commune de Golfe 1 s'est engagée à améliorer le cadre de vie de ses populations composées notamment de jeunes en quête d'emplois. Pour donner corps à cet engagement, la commune de Golfe 1 a signé le 27 Octobre dernier une convention de partenariat avec le Conseil préfectoral de Mohammedia au Maroc.

Pour mieux répondre à l'exigence du développement économique, en effet, le Maire de cette commune du Togo, Joseph Gomado, fait adhérer ainsi sa commune au cadre de coopération décentralisée internationale avec le conseil préfectoral de Mohammedia appuyé par la CGULA et encadré par l'association Marocaine des présidents des conseils préfectoraux et provinciaux (AMPCPP) et son partenaire technique l'Institut Internationale de la Gouvernance (IIG).

Des informations données par la Mairie de Golfe 1 à propos de cette nouvelle dynamique de coopération, ce partenariat auquel les deux parties prenantes s'y sont engagées, permettra de déployer sur une période de deux ans (2 ans), le projet « Promouvoir l'employabilité et l'inclusion socioéconomique des jeunes » d'un budget global de 3.500.000,00 dirhams. Il s'agira entre autres de "développer une plateforme proactive de conseil et d'information pour la promotion de l'employabilité des jeunes afin de contribuer à leur réintégration socioéconomique à travers l'acquisition de compétences soft-life-hard skills et l'adéquation entre les qualifications et les besoins du marché du travail...".

En ce qui concerne ce projet dont le budget global de 3.500.000,00 dirhams, le financement réparti comme suit : 60% du montant global soit 2.100.000,00 Dirhams à mobiliser par le Fonds Africain d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales, 1.050.000,00 Dirhams soit 30% du coût global en nature ou en numéraire, à mobiliser par Le Conseil préfectoral de Mohammedia et enfin, 1,350.000,00 Dirhams soit 10% du coût global, à pourvoir par la Commune de Golfe 1.

On peut inscrire ce nouveau cadre de partenariat entre le Maroc et la Commune de Golfe 1 dans la dynamique de cette dernière de se trouver d'autres canaux de financement de ses programmes, autres que ceux qui portent sur le partage de la fiscalité locale, des taxes et impôts et sur les transferts financiers de l'Etat sous forme de fonds d'équipements.

A retenir, Cités et Gouvernement locaux unis d'Afrique, le Conseil Communal de la ville de Rabat, la Direction générale des collectivités territoriales du Ministère de l'intérieur du Maroc, l'Association Marocaine des Présidents des Conseils Préfectoraux et Provinciaux (AMPCPP), l'Association Marocaine des Présidents des Conseils communaux (AMPCC),.., ces acteurs clés et le maire Gomado ont remis ainsi sur pied les bases de futurs partenariats lors de la mission de l'élu local sur local.