Cote d'Ivoire: Lutte contre la Covid-19 - La Fondation Orange CI apporte son soutien au ministère de la Santé

Après la prise en charge des enfants atteints de l'autisme, la Fondation Orange Côte d'Ivoire a fait un don de matériels logistiques, hier, à l'Institut national de la santé publique (Insp), dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Il s'agit de 60 bâches et 1000 chaises d'un coût total de plus de 60 millions de francs Cfa qui ont été offerts au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (Mshp-Cmu). Ce don permettra d'intensifier la vaccination en renforçant la capacité d'accueil des différents sites de vaccination. Il est le fruit du partenariat entre la Mshp-Cmu et la structure de téléphonie mobile.

Habib Bamba, directeur général de la Fondation Orange Côte d'Ivoire, a d'abord fait le bilan des actions de ladite fondation depuis l'avènement de la maladie à coronavirus. Il s'agit entre autres d'un soutien aux agents de santé, d'un accompagnement des populations en vivres et non vivres, d'un appui aux établissements sanitaires. « Nous poursuivons notre mission auprès du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, à travers ce don de matériel logistique. Il permettra de multiplier les points de vaccination en vue d'accélérer cette campagne. Depuis l'année dernière, ce sont au total plus de 460 millions de FCfa que nous mettons en œuvre à travers ces différentes actions, pour appuyer le ministère dans la lutte contre la Covid-19 », a souligné Habib Bamba. Il a, par ailleurs, assuré le ministre de la disponibilité de la Fondation à prendre une part active dans la lutte contre cette pandémie.

Pierre N'gou Dimba, ministre de la Santé, a qualifié cet acte de haute portée sociale. « Cet acte citoyen est d'un grand soutien au gouvernement pour réduire l'impact de la maladie à coronavirus sur la population ivoirienne, et par ricochet, sur les activités économiques de notre pays », a-t-il salué. A l'en croire, ce geste est une réponse à l'appel du Chef de l'État Alassane Ouattara pour dynamiser le potentiel humain et valoriser les acquis.

Il a en outre fait le point sur la situation sanitaire relative à la Covid-19. Au total, l'on dénombre 70852 cas confirmés, 680 décès et 675 cas actifs entièrement pris en charge.

Pour le professeur Claude N'Dindin, directeur général de l'Insp, cette donation est d'un grand soutien : « Ces dons constitueront sans nul doute un facteur catalyseur du taux de personnes vaccinées dans notre pays», a-t-il déclaré.