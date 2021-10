Cote d'Ivoire: Fusion de genres et dialogue d'instruments pour célébrer les musiciens

En studio comme sur scène, les instrumentistes jouent un rôle primordial. Pourtant, ils ne sont pas trop souvent reconnus à leur juste valeur par le grand public et même dans le monde du showbiz. Pour changer ce regard plat sur les musiciens, la structure Musicos Group en collaboration avec la Mutuelle des instrumentistes de Côte d'ivoire (Mici), a initié, depuis 2016, "Africa Jamming festival", un festival qui leur est dédié exclusivement.

Plateforme d'expression musicale pour les musiciens ivoiriens, en particulier, et africains, en général, elle a pour objectif de valoriser le métier d'instrumentiste, révéler de jeunes musiciens talentueux de la commune de Yopougon et permettre une rencontre festive entre les musiciens d'ici et d'ailleurs.

Lancée le 10 septembre dernier à Cocody lors d'un point de presse, la 5e édition de "Africa Jamming festival" aura lieu le 1er novembre prochain, à l'espace Allocodrome de Yopougon Niangon.

Placée sous le parrainage artistique du musicien, David Tayorault, l'édition 2021, qui a pour thème : « Retour à nos sources », bénéficiera du soutien institutionnel de la mairie de Yopougon ainsi que de celui du ministère de la Culture, de l'Industrie des arts et du Spectacle.

Selon Xavier Xavson, promoteur de l'évènement, il s'agira, pour cette 5è édition, de valoriser les rythmes traditionnels ivoiriens et africains.

En ce qui concerne le contenu, il a révélé que "Africa Jamming Festival n'est pas un concours entre musiciens. En revanche, il propose au public une série de prestations, tout en mettant chaque instrumentiste à l'affiche en évidence. Le spectacle se conçoit comme un partage improvisé de sensibilités musicales et un dialogue entre instruments, à travers plusieurs styles ivoiriens et africains en phase avec le thème choisi (Jazz, Gospel, Blues, Pop, Tématé, Boloye, Mbalax, etc). Le tout en duo ou en solo.