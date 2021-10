Guinée: Transition en Guinée, résumé de la journée du vendredi, 29 octobre 2021

Dix éléments des forces de défense et de sécurité ont été déférés hier jeudi, 28 octobre, devant la Justice militaire. Six parmi eux sont accusés d'avoir participé à un vol d'argent au palais présidentiel Sekoutourea, dans la foulée de la prise du pouvoir par le CNRD, trois sont accusés d'avoir participé à une affaire de vol d'argent au pont 08 novembre et un autre d'avoir participé à un vol dans la résidence du haut commandant de la gendarmerie nationale, le jour de la passation de service entre l'entrant et le sortant.

L'information, ainsi que leurs identités ont été rendues publique hier, par le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, Direction de la Justice militaire.

Ce sujet a été largement commenté ce matin dans la presse et est perçu comme étant une façon pour le CNRD de sonner le glas de l'impunité en Guinée.

La délégation de la CEDEAO, Conduite par Jean-Claude Kassi Brou, en séjour à Conakry depuis hier, dans le cadre du processus d'accompagnement de la Guinée dans cette phase transitoire, a rencontré le Président Mamadi Doumbouya, le Premier ministre, Mohamed Beavogui, le ministre des affaires étrangères Dr Morissandan Kouyaté et le ministre délégué chargé de la défense nationale, Aboubacar Sidiki Camara. Plusieurs points liés au processus de transition en cours depuis le 05 septembre 2021 ont été abordés

À l'issue de cette série de rencontres, la délégation s'est adressée à la presse pour faire le point. Le chef de la délégation a déclaré que les rencontres ont été très fructueuses. Il a salué les avancées liées notamment à la mise en place d'une charte consensuelle, de la nomination de la majeure partie des ministres et les consultations des forces vives.

Sur la question liée à la durée de la transition, il a affirmé que la CEDEAO reste à l'écoute.

Le ministre des affaires étrangères pour sa part, a exprimé sa satisfaction à son nom propre et celui du Président et du premier ministre.

La délégation du FNDC, dans le cadre de sa tournée sous-régionale a été reçue ce vendredi, 29 octobre par SEM JULIUS MAADA BIO, Président de la République de Sierra Leone. Les échanges étaient axés principalement sur la situation sociopolitique de la Guinée et le rôle et l'implication des acteurs sociopolitiques de la Guinée et de la CEDEAO, pour une transition réussie en Guinée.

Au cours de cet entretien, le Président MAADA BIO a exprimé sa volonté de partager avec la Guinée, son expérience d'ancien Président de Transition, qui a permis la restauration de la démocratie en Sierra Leone.

La rencontre a pris fin dans un climat de convivialité et les deux parties se sont engagées à maintenir le contact.

Le nouveau commandant de la gendarmerie régionale de Conakry, Colonel Bienvenu Lamah et son adjoint ont été installés dans leurs fonctions, c'était à l'école nationale de gendarmerie et en présence du haut commandant de la gendarmerie nationale, le Colonel Balla Samoura.

Les deux nouveaux jeunes ministres, Mory Condé et Alpha Boubacar Barry ont pris part aujourd'hui à une cérémonie de remise de dons de l'OIM à des groupements de jeunes du grand Conakry. Ces dons sont constitués de motos tricycles, grands et petits modèles, de machines à coudre, de machines de lavage auto; de cuves d'eau, de machines motopompes, d'aspirateurs, de chaises plastiques, de sacs poubelles, de brouettes... Ils ont remercié les donateurs et invité les bénéficiaires à en faire bon usage.