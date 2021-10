Burkina Faso: Préjuce Nakoulma met un terme à sa carrière

L'international burkinabè Préjuce Nakoulma a décidé de mettre fin à sa carrière de footballeur ce vendredi 29 octobre 2021.

"Ça a été tellement long, dur, mais riche. Merci à tous pendant cette période" a publié en ce jour Préjuce Nakoulma sur ses réseaux sociaux. Sans club depuis sa très récente aventure avec l'AS Sautron avec lequel il a signé le 12 octobre 2021, l'ancien joueur du FC Ouagadougou (2004-2005) va arrêter sa carrière à 34 ans. Il aura connu plus de 10 clubs avec des passages en Pologne, en Turquie et en France. Avec le club de Nantes, il aura fait une excellente saison 2017-2018 avec un total de 9 buts en 29 matchs. Sélectionné à 52 reprises avec les Etalons, il aura inscrit 13 buts. Le meilleur souvenir que ses compatriotes retiendront de lui restera surement son parcours avec le Burkina lors de la CAN 2017.

Préjuce Nakoulma, une carrière instable

Joueur pouvant évoluer en position d'avant-centre ou d'ailier gauche, Préjuce Nakoulma est un provocateur et un très bon finisseur. Après une excellente saison 2004-2005 avec le club burkinabè de FC Ouagadougou, il file l'année suivante en Pologne au Granica Lubycza. S'ensuivra une série de club polonais dont 8 au total. Après avoir fait tous ces clubs polonais, il file en Turquie au Mersin Idman Yurdu (2014-2016) puis à Kayserispor (2016). En 2017, il rejoint Nantes et réalise une superbe saison, et en club, en équipe nationale, avec la troisième place lors de la CAN 2017. Son dernier club restera l'AS Sautron avec lequel il n'aura disputé aucun match.