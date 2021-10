Algérie: Dijon - Yassine Benzia pense toujours à la sélection algérienne

De retour à son meilleur niveau un an et demi après son accident de buggy, Yassine Benzia pense toujours à la sélection algérienne.

Dans un entretien accordé à Football365, le joueur de Dijon a évoqué son désir de revenir chez les Fennecs.

« Oui. Elle (la sélection) est plus que dans un coin de ma tête ! J'y pense souvent. La sélection, ça a été l'une des grosses motivations durant ma convalescence. C'était un objectif clair et net dans ma tête. C'est ce qui m'a poussé à travailler encore plus dur. J'y pense depuis longtemps. Et je pense être légitime actuellement avec l'enchaînement des matchs et des prestations plutôt bonnes. Le coach me connaît bien. Donc comme j'ai dit, je travaille et j'espère me donner tous les moyens de revenir en sélection », a-t-il indiqué.

En janvier, les Verts joueront la CAN 2022 au Cameroun. Sans forcément vouloir participer à cette compétition, Benzia veut juste regoûter aux joutes internationales.

« (Mon objectif) Juste revenir en sélection et faire mon trou. Je suis un compétiteur. J'ai envie de jouer, de tout prendre. Tout ce qu'il y a à jouer, je prendrai. On peut m'envoyer dans n'importe quel match, n'importe quelle compétition, si le sélectionneur fait appel à moi, j'irai toujours avec le sourire et l'envie de me surpasser ».