Egypte: Indicateurs positifs du tourisme en Egypte

Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Anany, a confirmé que le tourisme entrant en Égypte et celui de l'intérieur ont connu des indicateurs positifs.M. El-Anany a tenu ces propos dans son allocution au 12e Forum économique arabo-autrichien, organisé virtuellement par l'ambassade d'Égypte en Autriche, en coopération avec la Chambre de commerce arabe autrichienne, la Fédération des chambres arabes et la Fédération générale des chambres de commerce égyptiennes.

Lors du Forum intitulé "Développement économique et opportunités d'investissement en Egypte", le ministre a jeté la lumière sur le développement du secteur du tourisme et des antiquités en Egypte.L'industrie du tourisme a été considérablement affectée en Égypte, comme dans le reste du monde, par les répercussions de la pandémie du Coronavirus, mais le gouvernement égyptien a pu surmonter la crise et soutenir le secteur du tourisme égyptien, afin de préserver cette importante industrie, a ajouté le ministre du Tourisme et des Antiquités.

L'Egypte a une variété d'éléments touristiques distincts, tels que de belles plages, des lieux ouverts, et un bon climat tout au long de l'année, en particulier avec l'application de procédures et contrôles de sécurité sanitaires stricts, a dit M. El-Anany, soulignant que ces mesures ont valu à la destination touristique égyptienne la confiance des touristes de différents marchés internationaux exportant du tourisme vers l'Égypte.

Quant à l'aspect archéologique, le ministre du Tourisme et des Antiquités a souligné que malgré la crise de la pandémie de Coronavirus, le ministère a pu, avec le soutien de la direction politique, ouvrir de nombreux projets de restauration et de développement, construire des musées, et annoncer de nouvelles découvertes archéologiques.

Le ministre a également souligné que le ministère travaille sérieusement pour achever les projets archéologiques en cours, notamment le Grand Musée égyptien, qui est le plus grand musée dédié à l'exposition des trésors de la civilisation égyptienne antique, qui présentera également le trésors du roi d'or Toutankhamon dans leur intégralité pour la première fois.

A l'issue de son allocution, M. El-Anany a évoqué la coopération conjointe entre l'Egypte et l'Autriche dans tous les domaines, y compris le domaine du tourisme et des antiquités, exprimant sa confiance que ce forum économique arabo-autrichien permettra de renforcer les moyens de coopération entre le deux pays.Ce forum rassemble près de 400 entreprises, institutions économiques, compagnies autrichiennes et parties prenantes en coopération avec l'Egypte.