Mauritanie: Une équipe médicale d'urgence spécialisée en soins critiques de la UK Med en mission en Mauritanie

Nouakchott, 29 octobre 2021. L'Hôpital Ben Zaid a accueilli le lundi 11 octobre, une équipe d'urgence médicale de la UK MED, par le biais du Secrétariat équipe médicale d'urgence (EMT) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'arrivée de cette équipe fait suite à une requête du Ministère de la santé pour soutenir les efforts du pays en matière de prise en charge des cas graves de COVID-19 et contribuer au renforcement des compétences des équipes locales nationales.

L'équipe, conduite par un médecin spécialiste en soins intensifs et réanimateur accompagné de trois paramédicaux en soins intensifs, et de prévention et contrôle des infections (PCI), séjournera dans le pays jusqu'en début novembre. Elle intervient à Nouakchott, Kaédi et Kiffa.

L'équipe UK Med s'est d'abord rendue, en compagnie de Dre Kebe, Directrice de la Médecine Hospitalière, et de l'équipe des Urgences de l'OMS Mauritanie de l'OMS, dans le service de réanimation de l'hôpital Ben Zaid, qui est la structure de référence pour les patients graves de COVID-19.

La délégation a rencontré l'équipe médicale de l'hôpital, du service ainsi que les spécialistes médicaux internationaux de l'OMS actuellement déployés, pour échanger, planifier et coordonner la réponse médicale au regard des besoins et défis actuels.

Après avoir été frappée par une 3ème vague dont le pic a été atteint en aout, la Mauritanie connaît une persistance de décès intra-hospitaliers plus importante que lors des vagues précédentes et qui pose des défis aux structures de prise en charge des cas critiques. C'est dans ce contexte que le Ministère de la santé a sollicité l'appui de OMS EMT pour appuyer la riposte en matière de la qualité des soins et la prévention et contrôle des infections en milieu hospitalier.

Dans le cadre du plan national de riposte à la COVID-19 adopté en avril 2020, le Ministère de la santé avait fait appel à l'OMS pour le renforcement des ressources humaines qualifiées en réanimation. Depuis octobre 2020, la Mauritanie a ainsi accueilli des équipes médicales françaises et espagnoles déployées par l'OMS.

La Directrice de la Médecine Hospitalière a insisté sur le fait que la priorité du Ministère est le renforcement des capacités médicales et surtout paramédicales, au regard des défis de la riposte.

« Notre intention est que cette formation de la UK MED permette de constituer des équipes formatrices dans les services, à notre départ », a déclaré le Dr Emery, chef de l'équipe de la UK MED.

De son côté, le Dr Patrick Kaboré, Représentant de l'OMS en Mauritanie, a souligné que « L'arrivée de cette équipe constitue une opportunité pour consolider les efforts de l'appui à la dispensation des soins d'urgence dans une perspective de renforcement des capacités nationales et de construction d'un système de santé résilient dans le contexte de la réponse à la COVID-19 ». Il a ajouté que « » Grace à l'appui, entre autres, du Royaume-Uni, du Canada et de la Banque Mondiale, l'OMS accompagne le gouvernement dans les soins critiques et l'hygiène hospitalière et communautaire.

Accompagnée des Directions de Médecine Hospitalière et de l'Hygiène Publique et leurs équipes médicales, l'équipe a été ensuite déployée à Kaédi. La délégation a visité l'hôpital Régional ainsi que deux centres de santé et un poste de santé. Elle s'est entretenue avec les équipes médicales et paramédicales ainsi que les services du ministère et a analysé la situation en matière de prévention et contrôle des infections et de prise en charge. Des modules de formations ont aussi été organisés dans ces deux domaines pour une cinquantaine de membres du personnel médical et paramédical de Rosso, Kaédi, Aleg, Bogué et Sélibaby.

L'équipe s'est rendue à Kiffa où elle a visité l'hôpital régional ainsi que des centres et de postes de santé. Elle a organisé des formations en prévention et contrôle des infections, ainsi qu'en prise en charge des patients auprès de membres du personnel de Néma, Kiffa, Tidjikdja et Aioun.

L'équipe est de retour à l'Hôpital Ben Zaid cette semaine pour poursuivre ses travaux.

