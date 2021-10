Madagascar: Accident mortel - Demande de liberté refusée pour l'accusée

Le procès de l'accident mortel du collégien chinois Kevin Yang a été reporté au 3 décembre, selon le juge, hier. La demande de liberté provisoire pour l'accusée a été rejetée.

BATAILLE judiciaire. L'accusée d'homicide involontaire du Chinois Kevin Yang, 17 ans, a comparu à la barre du tribunal de première instance (TPI) d'Antananarivo, hier. L'audience correctionnelle a été renvoyée au 3 décembre. Quelques dossiers prévus être tranchés ont été ajournés. Plus d'un s'intéresse à celui du collégien chinois. La salle 3 s'est remplie tôt. Les parents de Kevin, ses camarades de classe et compatriotes y sont venus nombreux. Les deux rangées étaient bondées.

La présumée coupable dans l'accident mortel du garçon a été d'abord appelée à se présenter. Le juge a affirmé qu'elle va être jugée. Or, les avocats ont constaté ensemble une erreur dans le dossier. La maison d'assurance citée n'était pas celle du défunt. La sienne était donc absente faute de convocation. De là, un renvoi a été sollicité. Le dossier n'est pas prêt.

« Si on devra renvoyer l'affaire, nous demandons une liberté provisoire pour l'inculpée. Nous trouvons que nous sommes un peu contraints. Notre client ne présente aucun risque pouvant nuire aux procédures, même si on lui accorde la liberté. De plus, elle est divorcée et ses enfants sont seuls à la maison. Nous garantissons que c'est nous en personne qui la conduirons devant la justice », assène la défense de la partie accusée.

Rejetée

Le second avocat ajoute, « elle a son travail. Elle dispose également d'un domicile fixe. Nous avons demandé au procureur ce qui pourrait être le motif de son placement sous mandat de dépôt et on nous a répondu que c'est pour sa sécurité. Que ce soit la partie civile ou accusée, nous voulons tous la vérité. Mais en attendant, nous souhaitons la liberté provisoire pour elle ». L'accusée a versé des larmes en entendant les plaidoiries de ses avocats. La mère de Kevin Yang pleure elle aussi, à chaque fois qu'elle la voit. Visiblement, elle est toujours sous le coup d'une émotion pénible depuis la mort de son fils unique.

Tout comme le procureur qui a déjà manifesté son opposition, le juge a immédiatement rejeté la requête de la partie accusée. Il a émis une décision préliminaire. La prévenue restera en détention préventive jusqu'au 3 décembre. En attendant, le tribunal régularisera la convocation de la compagnie d'assurance de la victime.