Madagascar: Andry Rajoelina - Face à une foule immense à Sambava

» La vanille c'est notre vie « . C'est ce qu'a déclaré le député Mamangy Norbert alias Jack hier durant la descente du président Andry Rajoelina à Sambava. Comme il fallait s'y attendre, le chef de l'Etat était attendu de pied ferme par la population de la région SAVA par rapport à la chute du prix de la vanille.

Il convient de noter que la majorité de la population locale vit du commerce de la vanille. Depuis belle lurette, les gens de la partie Nord de Madagascar attendaient cette descente présidentielle pour l'interpeller sur le sujet. » Faites taire vos détracteurs. Nous avons confiance en vous. Trouvez une solution à ce problème « , a déclaré Norbert Mamangy. Une manière à lui de mettre la pression sur le chef de l'Etat par rapport à ce problème, considéré par bon nombre d'observateurs comme le phénomène qui pourrait discréditer le locataire d'Iavoloha et qui risquerait de porter atteinte à sa popularité dans la région SAVA.

Ambiance festive. Ce qui n'est pas le cas, du moins pour le moment, car hier, le tout SAVA a renouvelé son soutien à Andry Rajoelina. Durant la journée, chaque entrée au quai du TGV était marquée par un véritable raz-de-marée. Le stade municipal de Sambava qui a abrité la rencontre du président de la République avec la population locale a été noir de monde. Il était face à une foule immense. L'ambiance était festive, d'ailleurs, le meeting a été clôturé par des feux d'artifices. Par rapport à la campagne électorale de 2018, l'on peut affirmer que le taux de popularité d'Andry Rajoelina dans la région SAVA reste intact. Et ce, bien malgré le dilemme autour du prix de la vanille. Indépendamment de la série d'inaugurations, cette tournée a surtout été axée sur la question de la vanille.

D'ailleurs, le président Andry Rajoelina a envoyé le ministre du Développement industriel, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy et le Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie, le Général Serge Gelée en précurseurs pour préparer le terrain. Ce jour, une rencontre du président Andry Rajoelina avec les agriculteurs, les collecteurs, les exportateurs, ainsi que les différentes associations et coopératives œuvrant dans le secteur vanille, se tiendra à Antalaha. Une occasion pour tous les acteurs de trouver une solution consensuelle, efficace et durable pour mettre fin à la grogne des producteurs. Hier, le député Norbert Mamangy a pointé du doigt l'énorme marge entre le prix au niveau des préparateurs et le prix à la revente.

Un écart considérable qui fait souffrir les agriculteurs, précise-t-il. Durant le meeting qui s'est tenu au stade municipal, le président Andry Rajoelina a annoncé, comme solution, que le prix de référence de la vanille verte est fixé à 75 000 Ariary. » A partir de la prochaine campagne, je veillerais personnellement à ce que ce prix soit respecté « , a-t-il soutenu. Il, c'est le chef de l'Etat qui a annoncé qu'un agrément sera distribué aux exportateurs. Dans le cahier des charges, ces derniers doivent indiquer la quantité de leur marchandise, et révéler les collecteurs avec qui ils collaborent. Le chef de l'Etat lance le défi d'augmenter le prix de la vanille dès la prochaine saison de collecte. Reste à savoir si cet engagement sera respecté.

Nouvelles infrastructures. Quoiqu'il en soit, l'on peut affirmer qu'Andry Rajoelina a réussi son velirano dans la région SAVA. Hier, il a inauguré de nombreuses nouvelles infrastructures. En l'occurrence, l'Avenue de l'émergence qui est une promesse faite à la population locale lors de la campagne électorale de 2018.

Il s'agit d'une route nouvellement réhabilitée et transformée en pavée mesurant 785 mètres, menant vers le bord de la mer. Des éclairages alimentés par énergie solaire ont été installés le long de cette avenue. Il a aussi inauguré la route en béton dans le quartier d'Antaimby, ainsi que la route en pavés de 1,500km à Analamandrofo. Il a ensuite procédé à l'inauguration du nouveau local du Bureau des cadastres miniers de Madagascar à Sambava. Désormais, tous les dossiers relatifs à l'exploitation minière, comme la demande de permis minier, se feront à Sambava.

La population locale n'a plus besoin de se rendre à Antsiranana ou à Antananarivo pour le faire. L'objectif est de régulariser les exploitations, a déclaré le président de la République. En tout cas, un changement radical est constaté à Sambava. Mis à part ces infrastructures, les travaux avancent aussi pour la construction du stade manarapenitra, du gymnase manarapenitra et du nouveau bureau du tribunal. Une nouvelle université est aussi en cours de construction à Antalaha. Durant le meeting, le président Andry Rajoelina a annoncé que Sambava sera doté d'un service de sapeurs pompiers et d'un matériel de scanner pour l'hôpital local. Ce jour, la délégation présidentielle est attendue à Antalaha.