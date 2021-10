Madagascar: JIRAMA - Des coupures de courant fréquentes ce week-end à Tanà

Un court-circuit a provoqué l'incendie des équipements de la centrale hydro-électrique de la JIRAMA à Andekaleka, cette semaine. Ses infrastructures sont en plus vétustes alors que cette centrale fournit les 40% de l'électricité pour le Réseau Interconnecté d'Antananarivo (RIA).

Les dégâts y afférents ont déjà été réparés à part une partie informatique d'une autre machine qui y a été également endommagée par ce court-circuit, a-t-on communiqué. Mais ce n'est pas tout ! La JIRAMA avertit ses abonnés que des coupures de courant fréquentes aura lieu ce week-end sur le RIA, suite à la suspension de la centrale d'Andekaleka pendant trois jours. En effet, des travaux de réparation de la machine endommagée et de la fuite sur la conduite d'eau forcée alimentant les trois groupes de cette centrale, y seront entrepris. Cette fuite engendre une perte de 1 000 litres d'eau par minute, a-t-on évoqué.

Planning non respecté. Du coup, l'alimentation en électricité d'Antananarivo et ses environs sera ainsi réduite ce samedi et dimanche entre 17 heures et 21 heures. Ces coupures de courant, qui seront intermittentes dureront pas plus d'une heure par zone, a-t-on indiqué. Un planning de coupures de courant a été ainsi établi dans chaque quartier. Mais les abonnés ont manifesté leurs inquiétudes et leurs colères. Pour certains, le délestage survient toujours dans leurs quartiers alors que la centrale d'Andekaleka est prévue s'arrêter ce jour.

On peut citer, entre autres, Ambohibao et Talatamaty qui ont vécu le noir suivi de coupure d'eau, au moins trois fois par semaine, et ce, depuis dix ans. Parlant du quartier d'Ambohimanarina, le délestage survient jour et nuit depuis ces derniers temps, et ce, avec une durée atteignant plusieurs heures, voire même toute la matinée. Par ailleurs, la JIRAMA a annoncé que les coupures de courant ne dureront pas plus d'une heure.

Cependant, il a été publié sur son page facebook, pour Ambohimanambola, Anosizato, Ampitatafika, et Arivonimamo, entre autres, ces quartiers seront dépourvus d'électricité entre 17heures 45 et 19heures45, soit pendant deux heures. Certains abonnés réclament que leurs quartiers ne sont pas cités comme Andoharanofotsy, Tanjombato et Ankaraobato, étant donné que le délestage y survient fréquemment. D'autres abonnés s'inquiètent que ce planning établi par la JIRAMA ne soit pas respecté.