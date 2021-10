Madagascar: ASIEF / Sommet national - Le coup d'envoi ce jour

C'est parti. Le coup d'envoi de l'édition 2021 du Championnat de l'Association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires (ASIEF) sera ce jour à Mahajanga en présence du Premier ministre et chef du gouvernement Christian Ntsay et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hawel Mamod'Ali.

Ils seront 7500 sportifs fonctionnaires à se partager leurs joutes pendant 9 jours de compétitions intenses. Comme il y a plus de participants en football, le tournoi a déjà débuté pour respecter le timing. Ce championnat national qui se déroule à Mahajanga du 29 octobre au 7 novembre mettra aux prises les participants dans 17 disciplines.

Cette année, la particularité est l'inclusion des fonctionnaires en situation de handicap. Trois sites ont été choisis pour abriter les compétitions entre autres, les terrains des Sœurs à Tsararano et le Complexe Sportif d'Ampisikina pour les matchs de basketball, de volleyball et de handball et le stade Rabemananjara pour le football et le rugby. Les vérifications seront très strictes pour éviter les mercenariats.