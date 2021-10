Madagascar: Indemnités de technicités - Enième revendication des PAT des universités publiques

Un décret qui régit l'octroi des indemnités de technicité constitue une garantie pour les membres du PAT des universités du pays.

La satisfaction des revendications syndicales a permis une lueur d'espoir pour le retour des activités auprès de l'université d'Antananarivo. La rentrée universitaire est prévue pour le 2 novembre prochain pour certaines facultés de ladite université.

Les syndicats du Personnel Administratif et Technique des universités publiques de Madagascar attendent l'officialisation du décret relatif à l'octroi des indemnités de technicité. Une officialisation qui devrait permettre « d'uniformiser le paiement et le coût desdites allocations » si l'on s'en tient aux explications d'Albert Pierre, président du syndicat du personnel administratif et technique auprès de l'université d'Antananarivo. En effet, à en croire notre source, l'octroi de ces indemnités aurait été décidé par les Conseils d'Administration (C.A) des universités. Ces derniers décideraient de l'allocation des indemnités de technicité. L'université sortirait ensuite un arrêté permettant le déclenchement du paiement. « Cette pratique n'est plus acceptée par le contrôle financier qui exige que ces indemnités soient régies par un décret interministériel », nous a confié le président du syndicat du PAT de l'Université d'Antananarivo.

Forfaitaire. La revendication des syndicalistes consiste donc à faire en sorte qu'un décret, déjà rédigé et signé par quatre ministres: celui de l'Enseignement supérieur, celui de la Fonction publique, celui des Finances et enfin celui de la Communication et de la culture, obtienne l'aval du Premier Ministre. Le contenu du décret serait le fruit d'une concertation entre les syndicalistes et le ministère de tutelle. Ainsi, les indemnités de technicité de tous les membres du personnel administratif et technique des universités publiques du pays devraient revenir à 320 000 Ariary si le décret est validé par le Premier ministre. « C'est une solution à l'écart qui existe entre les indemnités de ces agents qui varient d'une université à l'autre.

Car vous savez, les indemnités de technicité peuvent aller jusqu'à 25% des salaires de bases dans certaines universités et valent tout juste 5000 Ar dans d'autres, comme auprès de l'université de Toliara ». L'entretien avec Albert Pierre a également permis de savoir que l'université d'Antananarivo a octroyé ces indemnités malgré leur suppression par le gouvernement. Ce qui ne serait pas le cas pour les autres universités du pays. « Les indemnités de technicité ont été supprimées depuis le mois de juin dernier dans les autres universités », nous a-t-il confié. Si la demande d'officialisation émane des syndicalistes d'Antananarivo, les solutions qu'elle devrait apporter touchent quant à elles tous les agents des universités du pays.