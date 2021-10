Cote d'Ivoire: Secteur privé - Les académiciens de l'Ascad débattent de la vie des Pme en Côte d'Ivoire

C'est devenu une tradition. Tous les trimestres, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad), convie une femme ou un homme, expert dans son domaine de compétences pour poser et débattre de questions d'intérêt général.

Ces rencontres sont dénommées " L'Ascad reçoit". Pour ce rendez-vous trimestriel de l'Académie, qui a eu lieu le jeudi 28 octobre, à l'hôtel Palm-club, le conférencier était Sylvain Kopoin. Consultant expert sur les questions d'entreprise et par ailleurs conseiller spécial du président du Conseil d'administration de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises (Fipme), M. Kopoin a entretenu son auditoire sur le thème "Pme, mythe et réalité en Côte d'Ivoire". Au regard de l'importance du sujet, le public est venu en grand nombre. Élus, Immortels de l'Ascad, enseignants, chefs d'entreprise, inventeurs et étudiants n'ont pas voulu se faire conter la conférence.

Après le mot de bienvenue du Pr Antoine Asseypo Hauhouot, président de l'Ascad, le conférencier a, durant une bonne heure, expliqué la notion de Pme et ce qu'elle renferme comme part de réalités et de mythes en Côte d'Ivoire. "Depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, l'État ivoirien à travers le plan national de développement essaie d'avoir une approche de développement plus rationnelle et plus facile", a-t-il relevé dès l'entame de son propos. "Ainsi, l'État créait des entreprises dites entreprises d'État pour accélérer le développement économique (...). La démographie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Dans les normes, le secteur privé n'est pas dans le rôle de l'État. Son rôle, c'est de tracer le chemin pour les acteurs économiques", a-t-il précisé.

Poursuivant son exposé, il a expliqué que " le secteur informel n'existe pas. Il y a plutôt des acteurs qui ne veulent pas se conformer à la loi. Tous les secteurs d'activités sont inscrits dans un cadre juridique précis". Après une démonstration limpide, Sylvain Kopoin a conclu par une exhortation : « incontestablement, le développement des Pme est l'affaire de tous. Toutes les intelligences, qu'elles que soient leurs domaines d'activités doivent s'impliquer dans la recherche de solution pour permettre aux Pme de jouer efficacement leur rôle de pilier de l'économie, si l'on veut hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents».

Les échanges qui ont suivi ont permis de dégager des pistes de solutions pour accroître la productivité des Pme. En définitive, le rendez-vous de ce mois d'octobre de l'Ascad a permis de mieux cerner la notion de Pme ; les difficultés auxquelles sont confrontées ses acteurs, le cadre légal, les réformes que l'État engage pour faciliter la création de ces entreprises de petit gabarit et enfin les pistes qui pourraient permettre d'accroître leurs rendements, tout a été abordé.

Concluant la rencontre, le président de l'Ascad a « remercié le conférencier et l'assistance » et qualifié de « majeur, la problématique des Pme pour la vie de la nation ».