Kenya: Franck Riester salue des avancées dans les projets de la France avec Nairobi

Franck Riester, le ministre français délégué en charge du Commerce extérieur, a conclu vendredi 29 octobre sa tournée en Afrique en trois étapes.

Après l'Ouganda et le Rwanda, il a été reçu jeudi par le président kényan, Uhuru Kenyatta. Deux accords majeurs étaient au cœur de leurs discussions : la construction et la gestion sur 30 ans d'une autoroute reliant Nairobi au Mau Summit, dans l'ouest du Kenya et l'extension du « commuter », une ligne ferroviaire partant du centre de la capitale, vers l'aéroport international Jomo Kenyatta.

Les deux chantiers de l'autoroute entre Nairobi et le Man Summit et du « commuter », signés en 2020, tardent à commencer. Concernant le « commuter », des contraintes liées à la législation kényane sur les taxations bloquent le projet. Des avancées ont toutefois pu avoir lieu, se félicite le ministre français, Franck Riester.

« Ça nous a permis de vraiment fixer la feuille de route actualisée que nous avions préparé pour s'assurer que les deux projets avancent à la bonne vitesse. Et on peut dire que ça a été une journée décisive qui nous permettrait d'avoir, en début d'année, le début des travaux pour l'autoroute », a-t-il confié au micro d'Albane Thirouard à Nairobi.

Franck Riester a également salué une « avancée rapide » à propos du projet de « Commuter » : « On a acté le fait qu'il ne fallait pas rester bloqués dans cette situation, autour de ce qu'on appelle cette "withholding tax". Et donc, nous devons, dans les jours qui viennent, entre techniciens des finances publiques et les entreprises concernées, voir de quelle manière on peut, grâce à ce financement de l'État français, mettre en œuvre les différents projets qui peuvent être mis en œuvre sans être pénalisés par cette problématique fiscale. »

Réunion de travail constructive avec @BaloziYatani, @JamesMacharia_ et Raychelle Omamo, pour faire avancer nos grands projets : autoroutes, ligne ferroviaire de Nairobi, infrastructures. C'est avec ces échanges directs et riches que nous bâtissons notre relation. 🇫🇷🇰🇪 pic.twitter.com/17UEHBGnoq

Différents projets car l'offre française sur le projet de ligne ferroviaire est en train d'être re-précisée, pour contourner les contraintes de la législation fiscale kényane. L'extension jusqu'à l'aéroport pourrait en fait être repoussée, précisent des proches du dossier. L'accent serait plutôt mis sur la modernisation de la ligne existante, notamment à travers la mise en place de systèmes de tickets pour les passagers, d'outils de signalisation ou encore l'achat de nouveaux trains.

Et au-delà de ces accords, le ministre Franck Riester était aussi venu avec une délégation du Medef et de 40 entreprises françaises pour encourager leur implantation sur le territoire kényan, perçu comme prometteur dans la région.