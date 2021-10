Sénégal: Vih/SIDA - Le taux de prévalence baisse de 0,5% à 0,3%

Une enquête de l'Onusida révèle encore une baisse de 0,5% à 0,3% de la prévalence du Vih/Sida dans la population générale au Sénégal. Cependant, les chiffres restent élevés chez les personnes à risques et dans les régions du sud/est.

Le taux de la prévalence du Vih/Sida a encore baissé au Sénégal. Selon les statistiques du spectrum de l'Onusida (Ensc 2019-2020) équivalent à (Eds continue), la prévalence est passée de 0,5% à 0,3%, soit environ 39.400 personnes vivant avec le Vih sur l'ensemble du territoire national. Ces informations ont été livrées, hier, au Siège du Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls) à Dakar, par le Dr Cheikh Bamba Dièye, chargé du suivi des évaluations du Cnls. C'était au cours d'un atelier de partage avec les organes de presse. Le Dr Dièye a révélé que sur les 39.400 Pvvih (personnes vivant avec le Vih), 35.500 sont des adultes et 3.900 des enfants. Malgré ces résultats encourageants, la prévalence reste élevée chez les populations clés. Dans sa présentation, le Dr Cheikh Bamba Dieye a révélé qu'elle est passée de 21,8% en 2005 à 27,6% chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes.

Les enquêtes de l'Onusida ont montré une baisse chez les professionnelles de sexe ou le taux de prévalence chutent de 6,6% à 5,8% en 2020. La même baisse a été notée chez les consommateurs de drogues injectables avec un taux de 3,7% en 2020 alors qu'il était, en 2011, de 5,2%. Intégrée dans la population clé, ces dernières années, la situation chez les détenus est moins compliquée puisque le rapport de l'Onusida montre une prévalence de 2,1%. Les sujets vulnérables au Vih sont constitués aussi de militaires, de policiers, de populations mobiles c'est-à-dire les pêcheurs, camionneurs, les orpailleurs, les personnes handicapées etc. Les enquêteurs ont aussi mis un focus sur les régions, les plus touchées par les Vih/Sida. Les localités de Ziguinchor et Kolda restent en tête avec des prévalences de 1,5%. Selon le Dr Dièye, cette prévalence s'explique par le fait que les deux régions partagent les frontières avec la Guinée Bissau, la Gambie et la Guinée qui ont des taux du Vih/Sida élevés. La région de Kaffrine vient en deuxième position avec 0,9% suivie de Tambacounda 0,8% et Kédougou 0,6%.

Avec ces baisses, le Sénégal s'achemine encore de plus vers l'élimination du Vih/Sida en 2030. Surtout que ces dernières années, les nouvelles infections ont baissé de 5165 en 2005 à 1244 en 2020. Et 30.431 personnes vivant avec le Sida au Sénégal sont sous traitement anti-rétroviral (Arv). Pour obtenir de nouveaux résultats et lutter contre la stigmatisation, le Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls) a lancé, le 30 septembre dernier, une campagne dénommée « U égale U », ce qui signifie, en anglais « undetectable » et non détectable en français ou « Untransmissible », non transmissible. D'après Mme Seynabou Mbodj, de l'unité de communication du Cnls, l'objectif de la campagne est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des Pvvih, réduire la stigmatisation, promouvoir le dépistage et les traitements entre autres. Le Conseil national de lutte contre le sida va lancer, dans les mois à venir, une campagne de mobilisation de prise en charge sociale des enfants atteints par le Vih/Sida.