Sénégal: Covid-19 - Appel à la vigilance, malgré la baisse des nouvelles contaminations

Le respect des gestes barrières et la vaccination sont toujours préconisées, même si les nouvelles contaminations ont drastiquement baissé. Ce sont les principales recommandations formulées par les spécialistes de la santé et acteurs communautaires qui ont pris part au webinaire sur « L'ampleur de la Covid-19 en Afrique de l'Ouest et du Centre : cas du Sénégal ».

« Accalmie ne veut pas dire fin de l'épidémie de Covid-19 », a alerté le Dr Aloyse Waly Diouf du Bureau de l'organisation mondiale de la Santé (Oms) au Sénégal. Selon lui, même si les contaminations au coronavirus sont sur une courbe descendante en Afrique, en particulier au Sénégal, « il faut maintenir la vigilance ». Ce qui doit nécessairement passer par le respect des gestes barrières (port du masque, lavage régulier des mains) et la vaccination.

Le chargé de la promotion de la santé au bureau pays de l'Oms s'exprimait, le 27 octobre 2021, lors d'un webinaire organisé par la section sénégalaise du Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (Remapsen). Cela, en collaboration avec les autres coordinations nationales de cette association présente dans une vingtaine de pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ainsi qu'à Madagascar.

De l'avis du Dr Aloyse Diouf, « personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne sera pas vacciné ». Le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, Directrice générale de la santé publique, ajoute : « continuons à respecter les gestes barrières ! C'est un engagement citoyen et une responsabilité individuelle ». Malheureusement, si l'on se fie aux dernières données rendues publiques sur la vaccination, seuls 69% de personnes ont déjà reçu leurs doses complètes de vaccin dans le monde contre 56% en Afrique. Au Sénégal, a renseigné le Dr Aloyse Diouf, seules 883.546 personnes ont reçu leurs doses complètes de vaccin contre la Covid-19. Mais, a-t-il précisé, 1.852.896 doses de vaccin sont déjà administrées dans notre pays sur un total de 3.674.378 doses reçues. Soit un taux d'utilisation de 50%. Le défi majeur est, selon le chargé de la promotion de la santé de l'Oms au Sénégal, de « rompre la chaîne de transmission » pour stopper la progression de l'épidémie. Pour ce faire, d'ici à décembre 2021, le taux de personnes vaccinées dans chaque pays doit atteindre 40%.

S'approprier les stratégies préventives

À ce niveau, il est important que les communautés s'approprient les stratégies préventives préconisées. « Il est nécessaire de stopper les rumeurs, les fausses informations et de faire en sorte que les gestes barrières, l'adhésion à la vaccination puissent se transformer en réflexe », a estimé le Dr Aloyse Diouf. Des propos soutenus par Massogui Thiandoum, Directeur technique de l'Alliance nationale des communautés pour la santé (Ancs). En plus, Dr Diouf a insisté sur le fait qu'il est plus judicieux de faire comprendre aux communautés pourquoi il est important de se laver les mains, de mettre le masque, plutôt que de les inciter simplement à respecter les gestes barrières.

D'ailleurs, pour le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, Directrice générale de la santé publique, « sans engagement communautaire, il ne peut y avoir de lutte efficace contre les épidémies ».

CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES SUR LA COVID-19

Une enquête pour recueillir l'opinion des Sénégalais bientôt lancée

Lors du webinaire organisé par le Remapsen sur la Covid-19, la Directrice générale de la santé publique au Sénégal, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a révélé qu'une enquête Cap (Connaissances, attitudes et pratiques) sera bientôt lancée pour voir comment les Sénégalais appréhendent la façon dont la Covid-19 est gérée dans notre pays. Une annonce saluée par le Dr Aloyse Diouf de l'Oms qui est d'avis qu'il faut « aller vers les communautés pour recueillir leurs attentes ». Car elles doivent être des actrices de l'engagement à la vaccination. En effet, il est convaincu qu'il nous faut maintenant « bâtir nos stratégies de communication sur des évidences scientifiques tirées de nos communautés et non faire du copier-coller ». Dans le même sillage, a souligné Massogui Thiandoum, Directeur technique de l'Alliance nationale des communautés pour la santé (Ancs), « la communication qu'on donne doit être adaptée à chaque contexte ». Selon lui, dans la lutte contre la Covid-19, leur structure s'est appuyée sur les mêmes stratégies déroulées dans la riposte contre le Vih-Sida et qui ont donné des résultats probants. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il trouve important de les investir avec des volontaires formés pour combattre les fausses informations, notamment sur Facebook.