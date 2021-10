Cote d'Ivoire: Lutte contre les maladies cardiovasculaires - La Fondation Cœur de Grâce sensibilise à Yopougon

En vue de lutter contre les maladies cardiovasculaires, la Fondation Cœur de Grâce a organisé, en partenariat avec la Fondation groupe Atlantique et le club « Les Inséparables », une journée de sensibilisation et de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète au profit de la population de la commune de Yopougon. C'était le 23 octobre 2021 dans ladite commune.

Cette journée a été marquée par le test de glycémie (pour le diabète), la sensibilisation aux facteurs de risques cardiovasculaires, le dépistage de Hta, la consultation d'un cardiologue pour les personnes identifiées comme hypertendues, la distribution de flyers sur l'Hta, etc.

« Cette journée vise à promouvoir une plus grande prise de conscience et des comportements plus sains pour prévenir l'hypertension, favoriser le dépistage précoce et soutenir des environnements qui favorisent une bonne santé », a indiqué Esther Desarmes, secrétaire générale de la Fondation Cœur de Grâce.

Il s'agit, pour la Fondation, de sensibiliser le public aux facteurs à risques favorisant les maladies cardiovasculaires, sensibiliser le public cible aux modes de vie sains pour lutter efficacement contre les maladies cardiovasculaires, favoriser le dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète, d'améliorer le niveau de connaissance sur les maladies cardiovasculaires, leurs causes et leurs méthodes de prévention afin de lutter efficacement contre ces maladies.

Les 29 et 30 septembre 2021, la Fondation Cœur de Grâce a mené une action similaire, en entreprise, au profit des travailleurs d'Orange Côte d'Ivoire.