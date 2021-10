Cote d'Ivoire: Préservation de l'environnement/Laurent Théodore - "Notre ambition est de participer à la croissance d'une économie circulaire"

« Notre ambition est de participer à la croissance d'une économie circulaire, c'est-à-dire, de désormais maximiser nos produits en donnant une seconde vie à nos intrants et sous-produits. Nous passons en d'autres termes de "prendre - faire - jeter" à "réduire - réutiliser - recycler" », a déclaré M. Laurent Théodore, Directeur general de'Brassivoire' le 29 octobre 2021, à Abidjan. C'était à l'occasion de l'Union entre sa structure et la Société d'études et de développement de la Culture Bananière (Scb). Ces deux entreprises ont décidé d'unir leurs forces pour la préservation de l'environnement.

Leur engagement s'est matérialisé par la signature d'un partenariat entre les deux structures, portant sur la fourniture par Brassivoire de la levure de bière et de la drêche (résidu de l'orge qui a servi à produire la bière) à la Scb. La Scb recyclera ensuite ces matières pour en faire des fertilisants naturels destinés à enrichir le sol de ses plantations de bananes.

Plus spécifiquement, dans le cadre de l'environnement, Brassivoire entend réduire au maximum possible les déchets issus de sa production. C'est pourquoi, ce partenariat est clé car il contribue durablement à la préservation de l'environnement dans la mesure où il permet le recyclage de sous-produits issus de la production de bière autrefois inutilisés.

La levure de bière et la drêche, riches en minéraux, acides aminés, vitamines et protéines, permettent d'activer et de stimuler la vie des sols, de sorte à les rendre beaucoup plus productifs. Laurent Théodore s'est réjoui de ce projet qui se concrétise et s'inscrit dans le cadre des ambitions 2030 de la politique Rse (Responsabilité sociétale de l'entreprise) de Brassivoire.

«Depuis 1999, la Scb est engagée résolument dans la voie de la responsabilité sociétale et environnementale. Ses efforts pour neutraliser autant que possible son empreinte environnementale ont été récompensés par de très beaux succès, tant sur le plan technique que commercial, comme l'attestent les nombreux labels et certificats obtenus et maintenus au fil des années (Rainforest Alliance, Global GAP, Agriculture Biologique...)' à indiqué Dominique Malezieux, Dg de la Scb.

L'amélioration des pratiques agricoles, à travers la mise en œuvre de l'agro-écologie sur toutes les zones de production conventionnelles et l'extension des surfaces soumises à un itinéraire technique biologique.

"Pour nous, dira-t-il, ce partenariat est la suite logique d'initiatives similaires entreprises depuis plusieurs années avec d'autres opérateurs économiques de l'agro-industrie, et la Scb n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, pour la promotion d'une agriculture durable." Il faut indiquer que la brasserie entend reproduire ce type de partenariat afin d'accroitre le nombre d'acteurs participant à la préservation de l'environnement.