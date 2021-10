Cote d'Ivoire: Reconstitution du couvert forestier - Plus de 28 millions d'arbres plantés depuis le mois de juin

Un bilan à mi-parcours de l'opération « Un jour, 50 millions d'arbres » du ministère des Eaux et Forêts a été présenté, le 29 octobre, sur le site de la forêt classée de l'Anguédédou.

Cette année, le ministère des Eaux et Forêts s'est fixé comme objectif de reboiser au moins 50 000 hectares de surface sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui équivaut à planter au moins 50 millions d'arbres.

Présenté début juin par le ministre Alain-Richard Donwahi, cet objectif n'est pas loin d'être atteint après seulement quatre mois d'exécution. Puisqu'à la date d'aujourd'hui, l'on serait déjà à 28,5 millions d'arbres plantés.

Cette information a été livrée par le ministre Alain-Richard Donwahi, le 29 octobre, dans la forêt de l'Anguédédou à la périphérie d'Abidjan, qui a constitué le site pour faire le bilan à mi-chemin de cette vaste opération de reboisement dénommée « Un jour, 50 millions d'arbres ».

« Cette vaste opération qui a démarré le 1er juin, s'est déroulée sans interruption sur l'ensemble des régions et départements de la Côte d'Ivoire, en fonction de la saison des pluies. Le bilan partiel à ce jour indique que 28 538 234 arbres ont été produits et plantés, soit un taux de réalisation de 57,08 % », a indiqué Alain-Richard Donwahi. Avant d'inviter : « avec la poursuite de la saison des pluies, j'engage la population dans toute sa diversité : élèves, étudiants, forces de défense et de sécurité, artisans, communautés rurales, fonctionnaires, citadins, etc. à planter, chacun, un arbre. Nous sommes convaincus que l'objectif fixé sera atteint, voire dépassé avant la fin des pluies. Étant donné la forte mobilisation observée au niveau des différentes localités du pays. »

Si Alain-Richard Donwahi est aussi convaincu que l'objectif des 50 millions d'arbres sera atteint d'ici la fin de l'année, c'est parce qu'à l'en croire, les partenaires du gouvernement dans sa politique de reboisement sont de plus en plus nombreux et mobilisés.

A titre de rappel, l'opération de l'année dernière, « Un jour, cinq millions d'arbres », a permis de planter 6,4 millions de plants sur un objectif de cinq millions, soit un taux de réalisation de 128%. A la première édition en 2019, où l'objectif était d'un million d'arbres, ce sont finalement 1,2 millions d'arbres qui avaient été plantés.

« Ce résultat est la traduction du grand engouement et la forte mobilisation des populations, et de nos partenaires techniques et financiers en faveur de la réhabilitation de la forêt ivoirienne. Je saisis cette occasion pour réitérer ma profonde gratitude à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire qui ont répondu massivement à ce rendez-vous de l'année 2020 », s'est félicité le ministre.

Séance tenante, une quarantaine de structures partenaires du ministère des Eaux et Forêts qualifiées d'écoresponsables dont le Pnud, ont été publiquement honorés par la tutelle.

Les résultats du dernier inventaire forestier et faunique national indiquent une couverture forestière de 2,97 millions d'hectares en mars 2021. Ce qui équivaut à 9,2% de couverture forestière contre plus de 20% dans les années 1960.

En vue d'inverser cette tendance de la déforestation, l'Etat a opté pour une nouvelle politique forestière en mai 2018, dont l'objectif est de porter la couverture forestière à au moins 20% du territoire national d'ici à 2030, soit un accroissement de 3 millions d'hectares de forêts tout en maintenant intact l'existant.