Ile Maurice: Private Prosecution contre Pravind Jugnauth - Le chef juge ordonne une enquête sur les fuites de documents

Comment se fait-il qu'une copie non officielle de la Private Prosecution déposée par Suren Dayal contre le Premier ministre Pravind Jugnauth, ne portant pas la signature de la magistrate Bholah, siégeant en cour de district de Port-Louis, ait atterri chez Me Shamila Sonah-Ori, avouée, qui ne fait pas partie des conseillers juridiques du chef du gouvernement dans cette affaire. Me Sonah-Ori a officié comme l'avouée non-officielle lors de l'audience de mardi devant le chef juge Asraf Caunhye, alors que le Senior Attorney qui a apposé sa signature sur l'affidavit de Pravind Jugnauth n'est autre que Me André Robert.

Celui-ci a joué «low profile» depuis que cette affaire a été appelée pour la première fois devant la chef juge p.i., Rehana Mungly-Gulbul. Alors que Me Désiré Basset, Senior Counsel, a démissionné comme membre de l'Electoral Supervisory Commission (ESC) pour défendre les intérêts de Pravind Jugnauth. Il faut souligner toutefois qu'en tant que membre de l'ESC, Me Basset était présent quand Pravind Jugnauth avait déclaré ses dépenses électorales pour les législatives de novembre 2019. Alors que la Private Prosecution de Suren Dayal a pour toile de fond, justement, la déclaration des dépenses électorales du Premier ministre et de ses deux colistiers, Leela Devi Dookun-Luchoomun et Yogida Sawmynaden.

Quand le procès a été mentionné pour la première fois en Cour suprême, Me Désiré Basset a présenté Me André Robert, Senior Counsel, comme son «instructing Attorney» et non Me Sonah-Ori. Le lendemain, quand l'affaire a été appelée devant le chef juge Asraf Caunhye, ce dernier a voulu rencontrer tous les hommes de loi engagés dans cette affaire. Me Sonah-Ori était bel été bien présente, sans aucune objection des avocats de Suren Dayal. Allez comprendre !

L'affaire est passée comme une lettre à la poste hier. Après avoir pris connaissance de cet état de choses, le chef juge a agi promptement en ordonnant que le dossier de la cour de district de Port-Louis, où la Private Prosecution a été logée, soit déposé immédiatement sur sa table. Le chef juge a aussi ordonné qu'une enquête interne soit menée pour situer les responsabilités dans cette fuite.

Me Antoine Domingue, Senior Counsel, assisté de Me Roshi Bhadain, avocat, et de Me Pazhany Rangansamy, avoué, qui represente Suren Dayal, a demandé qu'une copie authentifiée du dossier du tribunal de Port-Louis fasse partie de celui de la Cour suprême.

L'afffaire sera entendue devant la Cour suprême le 11 novembre, face à deux juges désignés par le chef juge.