Congo-Brazzaville: Education physique et sportive - La tutelle pose les bases de la redynamisation

Le geste effectué par le ministre en charge des Sports s'inscrit dans le but de redynamiser l'enseignement de l'éducation physique de qualité, dans la perspective de relancer également la pratique du sport en milieu scolaire.

Huit départements, notamment la Sangha, la Cuvette, la Cuvette-Ouest, les Plateaux, la Lékoumou, le Niari et le Kouilou ont réceptionné, le 29 octobre, un don composé des ballons et filets de football, de handball et de volleyball, des ballons de basketball, des chronomètres, des sifflets, des doubles décamètres, des claquoirs, des élastiques de saut en hauteur, des planches d'appel et des témoins. Les quatre autres départements seront dotés conformément à un programme qui sera élaboré.

Ce matériel, réceptionné par les directeurs départementaux, servira, selon le directeur général de l'éducation physique et des sports scolaires et universitaires, à couvrir soixante-quatre secteurs pour un effectif total de deux cent cinquante et un établissements scolaires publics. « Cette dotation répond à la vision et aux stratégies du ministère, en vue d'accéder à l'enseignement d'une éducation physique de qualité, conformément à la déclaration de Cotonou ayant regroupé les pays membres de la Francophonie », a expliqué Guy Patrice Okemba.

Avant d'effectuer le geste, le ministre en charge des Sports a promis de traduire au gouvernement ainsi qu'à des partenaires, la nécessité de mobiliser davantage de ressources pour des actions fortes et concrètes, en faveur de la redynamisation de ce secteur. Cette vision conduira, selon lui, à la relance effective des jeux sportifs scolaires. « Je vous instruis d'en faire bon usage, conformément à la déontologie et à l'éthique professionnelle qui vous ont toujours caractérisées dans l'exercice de vos missions régaliennes. La gestion équitable de ce matériel nous permettra, en effet, de pérenniser l'action que nous engageons ici et maintenant », a souligné Hugues Ngouélondélé, en présence de son collègue de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Manguessa Ebome. Au cours de la même cérémonie, les douze meilleurs enseignants d'Education physique et sportive, à raison d'un par départements, ont été primés. Chacun a reçu un sac doté d'équipements sportifs.

« Nous avons l'insigne honneur de vous traduire notre gratitude pour les efforts que vous ne cessez de consentir en faveur de la dynamisation de l'enseignement de l'Education physique et sportive dans notre pays. Notre élan passionnel est celui d'un enfant gratifié par son père, qui lui confie les outils nécessaires pour construire un édifice d'espérance. Ce geste, combien noble, mérite d'être pérennisé surtout s'il pouvait être couplé d'une dotation en outils informatiques », a commenté Estelle Boukaka, la directrice départementale des Plateaux.

Tout en prenant l'engagement d'utiliser ce matériel à bon escient, les bénéficiaires ont saisi cette opportunité pour solliciter l'affectation des enseignants dans les départements afin, ont-ils dit, que l'usage de ce matériel didactique puisse réellement contribuer à l'atteinte de leurs objectifs.