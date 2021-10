Tunisie: Le pays réaffirme sa neutralité positive dans le dossier du Sahara occidental (Hajem)

Tunis — La Tunisie est attachée à ses relations fraternelles et historiques privilégiées avec tous les pays du Maghreb arabe et au principe de neutralité positive dans le dossier du Sahara occidental, a déclaré vendredi soir à la TAP le conseiller du président de la République, Walid Hajem.

Il a souligné que « la Tunisie considère l'espace maghrébin comme un acquis important et un choix stratégique incontournable qu'elle veille à renforcer en collaboration avec tous les pays frères de la région, partant de la conviction de l'unité du destin et de la nécessité de l'action commune pour réaliser les aspirations des peuples ».

Hajem a réaffirmé le souci de la Tunisie de « privilégier la voie du dialogue dans le dossier du Sahara occidental afin de parvenir à une solution politique satisfaisante qui renforce la stabilité de la région et ouvre des horizons prometteurs permettant de raffermir la coopération entre les pays membres de l'Union du Maghreb arabe et de consolider leurs capacités à relever les défis communs au niveau de la sécurité, de l'économie et du développement ».

Partant de son attachement à la légalité internationale et au rôle des Nations unies dans la préservation de la paix et de la sécurité dans le monde, la Tunisie « réitère son soutien total aux efforts constants du Secrétaire général de l'ONU en vue de parvenir à une solution politique dans l'affaire du Sahara occidental, et son appui au rôle important de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) », -t-il ajouté.

Le conseiller du président de la République a dans ce sens indiqué que « la Tunisie se félicite de la nomination du nouvel envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura » et considère qu'il s'agit-là d'un « pas important vers l'impulsion du processus politique » et d'une « dynamique positive au service d'une solution pacifique ».

Il a également exprimé la satisfaction de la Tunisie de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, rendue publique ce vendredi, et qui proroge d'une année le mandat de la MINURSO.