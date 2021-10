Algérie: CAN 2021 - Le Fennecs d'Algérie au complet à partir du 27 décembre

Favoris pour un troisième titre dans la compétition, les Fennecs algériens seront au complet à partir du 27décembre prochain, en vue de la CAN 2021.

Djamel Belmadi pourra rassembler l'ensemble des joueurs qu'il aura retenu pour la CAN 2021 à partir du 27décembre prochain. C'est ce qu'a révélé une source auprès de la Fédération algérienne (FAF) à l'agence Algérie Presse Service. L'ensemble des clubs étrangers, notamment européens, devront mettre leurs joueurs internationaux à la disposition des sélections participantes à la CAN, dont l'Algérie, à partir du 27 décembre, soit à une dizaine de jours du départ pour le Cameroun. C'est le cas notamment des joueurs évoluant en Angleterre: Riyad Mahrez (Manchester City) et Saïd Benrahma (West Ham), qui devront se libérer de leurs clubs respectifs, puisque la Premier league anglaise se poursuivra jusqu'au 1e janvier 2022, avec au menu le « Boxing Day ».

Pour évoquer les préparatifs de la participation des Fennecs à la CAN 2021, la CAF a organisé jeudi une réunion en visioconférence avec les représentants de la FAF. Lors de cette réunion, « tous les points liés au séjour des champions d'Afrique lors de cette compétition ont été passés en revue par les officiels de la CAF à l'aide de présentations thématiques relatives à l'hébergement, les séances d'entraînement, le volet médical, la VAR (assistance vidéo à l'arbitrage), le volet médical, le contrôle antidopage, le transport, les accréditations, le marketing, les activités médiatiques, la sûreté et la sécurité, et bien d'autres sujets et détails particuliers », a indiqué la FAF sur son site officiel.

Ceci étant une liste élargie de 30 joueurs doit être transmise à la CAF avant le 30 décembre 2021, avec la possibilité de remplacement d'un joueur blessé, durant la compétition.