Cote d'Ivoire: Cancer du Sein - Le "Lions Clubs International Abidjan Océan" offre plus de 2 millions aux patients du CNRAO

Deux millions deux cent trente-mille (2.230.000) frs CFA, c'est la somme remise au Centre National d'Oconlogie Médicale et de Radiothéraphie Alassane Ouattara de Cocody (CNRAO) par le Lions Club International Abidjan Océan, le vendredi 29 octobre 2021.

Ce don qui intervient dans le cadre d'un partenariat entre le CNRAO et le Lions Club International Abidjan Océan vise à soulager les patientes du cancer du sein. Les femmes vulnérables souffrantes de cette pathologie bénéficieront en effet de cet argent sous forme de prise en charge sanitaire. Heureux d'avoir pu réaliser ce projet de « Collecte de fonds Octobre Rose », Abou Cissoko, président du Lions Club International Abidjan Océan et son équipe ont indiqué que cette somme est la preuve de leur engagement dans la lutte contre le cancer du sein.

À le suivre, ce geste intervient également dans le prolongement des actions du "Lions Clubs International", une association de bénévoles engagés pour servir les communautés dans le monde, surtout les plus défavorisées. « Près de 1,5 millions de Lions dans le monde, sont organisés en clubs et mobilisés pour ou contre des causes dont la malnutrition, le diabète, la vue, l'environnement et le cancer infantile. », a-t-il indiqué. Mme Zéneb Touré, responsable de la Commission News Voice du Lions Clubs International Abidjan Océan, par ailleurs responsable dudit projet, elle-même ancienne malade du cancer du sein a, quant à elle, remercié la professeur Didi-Kokou Coulibaly, directrice du Cnrao qui a manifesté dès le départ son intérêt pour ce partenariat.

Réceptionnant le don, Pr Didi-Kokou Coulibaly a dit toute sa gratitude. Puis d'indiquer que ce geste prend tout son sens dans la mesure où il aidera ces personnes malades qui se traitent tout en espérant trouver un jour les moyens financiers pour payer les soins déjà reçus. « Dans cet hôpital public, les tarifs sont subventionnés. Mais il y a la possibilité pour les personnes qui ont des difficultés de faire des réductions et de payer la différence par fractionnement à leur rythme. Il y a également la possibilité pour ceux qui n'ont vraiment pas d'argent de commencer leur traitement et payer progressivement après. Parmi ces personnes, il y en a qui sont toujours en difficulté et c'est là où le don du Lions Clubs International Abidjan Océan, prend tout son sens. Ces personnes recevront des courriers qui indiqueront que leurs factures ont été entièrement payées par le Lions Club International Abidjan Océan. », a-t-elle expliqué après sa présentation sur le cancer du sein.