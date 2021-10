Cote d'Ivoire: Lutte contre l'insécurité routière - Didier Drogba milite pour la réduction du nombre d'accidents sur les routes

La légende ivoirienne du ballon rond, Didier Drogba, est engagée dans la lutte contre l'insécurité routière en Côte d'Ivoire.

Il a traduit cet engagement citoyen en associant son image mais également en prenant pleinement part, à travers notamment de petites vidéos de service public, à la campagne de sensibilisation à la sécurité routière lancée, le 26 octobre, à Cocody, par sa Fondation éponyme. Ce, en collaboration avec la Fondation Prudence, la Fédération internationale de l'automobile (Fia) et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Ficr).

Cette campagne entre dans le cadre d'un programme plus vaste dénommé Safe steps sécurité routière en Afrique reposant sur des modes de diffusion comprenant des vidéos, un site web informatif, des affiches, des flyers à distribuer lors d'activités communautaires. Didier Drogba a été choisi comme ambassadeur de Safe steps sécurité routière en Afrique.

« Nous voulons sensibiliser les gens aux dangers auxquels ils sont exposés lorsqu'ils ne respectent pas les règles simples de la sécurité sur la route. Mon jeune frère DJ Arafat nous a malheureusement quittés dans des conditions dramatiques liées à une négligence de sécurité routière. Nous devons renforcer cette sécurité en Côte d'Ivoire et en Afrique », a conseillé l'ex-international ivoirien.

Les enfants et les piétons étant les plus vulnérables sur les routes en Côte d'Ivoire, pour Didier Drogba, « il est urgent de mener cette campagne afin de les protéger en sensibilisant les usagers aux bonnes pratiques à mettre en œuvre pour sauver des vies ».

La campagne met l'accent sur la communication à travers l'affichage, la radio et une action communautaire avec la Croix-Rouge Côte d'Ivoire et surtout l'implication des blogueurs sur qui les organisateurs veulent s'appuyer pour faire passer facilement leurs messages.

Le directeur de l'Office de la sécurité routière (Oser), Baffa Koné, a, quant à lui, au nom du ministère des Transports qu'il représentait, attiré l'attention de l'assistance sur les chiffres alarmants des accidents de la circulation en Côte d'Ivoire.

A l'en croire, au cours des cinq dernières années, les accidents de la route ont causé en moyenne par an 1200 décès et plus de 21 000 blessés. Le district d'Abidjan, à lui seul, enregistre 41% du nombre de morts sur la route.

En outre, cette situation occasionne non seulement des pertes de temps énormes pour les populations et près de 1000 milliards de FCfa par an pour l'économie ivoirienne.