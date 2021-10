Algérie: Benabderrahmane préside la célébration de la Journée mondiale de l'épargne

Alger — Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a présidé samedi une journée d'information organisée à l'occasion de la Journée mondiale de l'épargne, célébrée le 31 octobre de chaque année.

Cet évènement, organisé par l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (Abef), se déroule au Centre international de conférences (CIC), Abdelatif Rahal, à Alger.

Cette année, l'évènement est célébré en Algérie sous le thème : "L'épargne, vecteur de la bancarisation, vers une croissance économique inclusive".

Plusieurs thématiques seront évoquées, au cours de la journée, entres autres : l'évolution de l'épargne en Algérie, ainsi que le rôle et les missions de l'observatoire national de l'épargne.

Cette journée d'information se déroule en présence de plusieurs membres du gouvernement notamment les ministres du Commerce, de l'Industrie, du Tourisme et de la Solidarité nationale, les ministres délégués chargés respectivement de la Micro-entreprise et des start-up, le gouverneur de la Banque d'Algérie, le président de l'Abef, ainsi que les directeurs et responsables de plusieurs établissements et institutions publics (douanes, CNESE).

Sont présents, également, à cet événement, les PDG et représentants des Banques, des établissements financiers et des assurances.

En marge de l'évènement, une exposition des banques et des établissements financiers, publics et privés, est organisée. Les services et produits financiers proposés par les banques encourageant l'épargne sont mis en avant.