Afrique: Cancer du sein/Marathon - Sensibiliser les Algériennes au dépistage précoce

Alger — Les organisateurs du marathon annuel sur la sensibilisation des femmes à la prévention contre le cancer du sein, abrité, samedi au Complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger, ont mis l'accent sur l'importance d"élargir les campagnes de sensibilisation au profit de cette catégorie.

Dans ce cadre, la sous-directrice à la Direction de la prévention et de la promotion de la santé du ministère de la Santé, Dr. Djamila Nadir a indiqué que le nombre en hausse des participantes à ce marathon annuel dénote "la conscience des Algériennes des risques du cancer du sein", insistant sur l'importance de la pratique régulière du sport pour améliorer leur qualité de vie.

"Il est indispensable d'effectuer le diagnostic et le dépistage précoce de cette maladie lourde au double plan social et médical dans ses divers stades", a-t-elle fait remarquer.

Pour sa part, Dr. Nacira Benoumchiara du Centre Pierre et Marie Curie d'Alger a relevé que le cancer du sein figure en tête des maladies répandues en Algérie et sur la liste des décès et que sa prise en charge au stade précoce (40 ans) retarde son développement dans la cellule du sein pendant huit ans.

La spécialiste a mis en garde contre la propagation de ce type de cancer qui enregistre plus de 14.000 nouveaux cas par an chez les femmes (99 %), d'où la nécessité de renforcer les campagnes de sensibilisation.

De son côté, le Pr. Mohcine Boubnider, chef de service Chirurgie au CPMC, a appelé les pouvoirs publics à lancer le deuxième plan anti-cancer, puisque le premier (2015-2019) est achevé, et améliorer la prise en charge des malades par la CNAS.

Et d'insister sur la valorisation des ressources humaines des différents corps, qualifiées de "cheville ouvrière de l'amélioration de la prise en charge médicale des patients", outre la mise en place des mécanismes permettant d'assurer le service aux hôpitaux jusqu'à 19h00 au lieu de 13h00, pour ne pas priver le citoyen de son droit aux soins.

S'exprimant à l'occasion, la présidente de l'Association El Amel pour l'assistance aux cancéreux, Hamida Ketab, a relevé que l'affluence des femmes et leur participation effective, d'une année à une autre, à cette manifestation de solidarité et de sensibilisation, à savoir le marathon d'octobre rose dénote la conscience de la société et de l'attachement de la gent féminine à la prévention du cancer du sein.

En 2019, le marathon a vu la participation de 18000 femmes, toutes tranches d'âges confondues, dont des femmes atteintes du cancer du sens et d'autres en bonne santé. Le marathon n'a pas eu lieu en 2020, pandémie oblige, a rappelé Mme Ketab.

Mettant en avant la participation des enfants, cette année, pour la deuxième fois sous le slogan "je cours pour maman", la présidente de l'association El Amel a fait savoir qu'en 2019, la manifestation a vu la participation de plus de 200 enfants.