Sénégal: Le Centre d'interprétation de Toubacouta, reflet des enjeux locaux du delta du Saloum

Toubacouta — Le Centre d'interprétation de Toubacouta (Fatick) se veut le reflet des enjeux se rapportant à la promotion de la culture et de la préservation de l'environnement dans le delta du Saloum, partie de la région de Fatick réputée pour ses potentialités naturelles.

Dans cette partie du Sénégal où l'agriculture, la pêche et l'élevage font partie des principales activités des populations, l'éco-tourisme, qui allie protection de l'environnement et tourisme solidaire, occupe également une place non négligeable.

D'où l'implication des populations locales qui prennent de plus en plus conscience des enjeux liés à la promotion de la culture et de la préservation de l'environnement grâce à l'implantation de ce centre relevant de la Direction du patrimoine culturel du ministère de la Culture et de la Communication.

Le Centre d'interprétation de Toubacouta, inauguré le 5 mai 2013, dispose d'un musée, d'un bureau d'information touristique, d'une bibliothèque, d'un théâtre de verdure, d'une salle informatique et d'un village artisanal.

Il offre un cadre de communication et d'échanges sur les valeurs naturelles et culturelles du Delta du Saloum, en vue de faire promotion du patrimoine culturel des différents sites de la zone, explique son directeur Mahécor Diouf, également gestionnaire du Delta du Saloum, classé patrimoine mondial de l'UNESCO.

"Depuis la mise en service de ce centre, la majeure partie des jeunes sont sensibilisés sur les potentialités culturelles locales. Et nous recevons beaucoup d'étudiants qui sont en formation aux métiers du tourisme et en histoire, qui viennent y faire leur stage", a confié M. Diouf aux journalistes de l'APS en séminiaire à Toubacouta en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer.

"Depuis que le Delta du Saloum a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO, ajoute-t-il, le nombre d'hôtels est passé du simple au double, c'est-à-dire de 15 à maintenant presque 30 structures hôtelières".

Selon lui, cela a fait passer le nombre de visiteurs de quelque 3000 à 6000 visiteurs, étant entendu que la crise induite par le Covid-19 "a eu impact négatif dans ces visites".

De même, l'activité touristique contribue au développement d'autres activités comme la transformation de produits halieutiques, agricoles et autres produits locaux.

M. Diouf se félicite du "soutien de beaucoup d'organismes qui ont aidé les populations, notamment dans l'emballage pour pouvoir vendre leurs produits aux touristes. Parce qu'on a beaucoup parlé d'éco-tourisme, mais le consommer local a été notre priorité, avec l'encadrement de beaucoup de Groupements d'intérêt économique de femmes", signale-t-il.

Cela dit, les défis auxquels font face les populations locales et les acteurs touristiques, culturels et environnementaux demeurent le développement durable et solidaire de la zone, en faisant en sorte que les populations locales puissent profiter des retombées du Delta du Saloum.

"On ne peut pas, quand même, classer un site patrimoine mondial de l'UNESCO", sans que "les populations qui vivent tout autour ne puissent pas en profiter", dit le directeur du Centre d'interprétation de Toubacouta.

Il ajoute : "Notre défi, c'est de faire de telle sorte que les artisans, les paysans, les femmes qui travaillent dans les périmètres maraîchers, entre autres, puissent vendre leurs produits ou les transformer pour que les visiteurs puissent avoir des produits de qualité".

Mahécor Diouf évoque, parmi les nombreuses difficultés auxquelles cette zone se trouve confrontée, le souci de faire comprendre aux populations les enjeux liés à ce site afin qu'elles puissent s'en approprier.

Le delta du Saloum, couvrant quelque 180 000 hectares, compte parmi les zones humides considérées d'importance mondiale. Il figure sur la liste des Réserves de la biosphère de l'UNESCO et abrite le deuxième plus grand parc national du Sénégal, qui s'étend sur près de 100 000 hectares dans la zone centrale du delta.

Il constitue un univers amphibie, où l'eau et la terre s'entremêlent pour former un dédale fascinant d'îles et de bras de mer, à travers zones marines ou intertidales, plages et vasières, chenaux étroits ou larges bras de mer, mangroves, savanes et forêts sèches.

Des milieux caractérisées par leur diversité et qui se côtoient pour créer une mosaïque de biotopes offrant le gîte et le couvert à une faune très riche et diversifiée.

Doté d'une diversité de paysages et d'un écosystème particulier, avec 60 000 ha de mangrove, le delta du Saloum est le 3-ème site d'accueil d'oiseaux de l'Afrique occidentale, avec plus 250 espèces.

Il compte deux sites servant de reposoirs et de sites de nidification pour des oiseaux en provenance d'Europe.

La réserve de biosphère du delta du Saloum s'étend sur environ 500.000 ha. Elle comprend 72.000 ha de zone maritime, 23.000 ha de zone estuarienne et 85.000 ha d'îlots terrestres.