Congo-Brazzaville: Education - 81 pédagogues formés à une nouvelle méthodologie de l'enseignement

La mise en œuvre du programme d'apprentissage socio-émotionnel intitulé Lions Quest développe cinq compétences de vie, notamment la conscience de soi, la gestion de soi, la gestion des relations, la conscience sociale et la prise de décision responsable.

La session qui va durer trois jours a pour objectif d'appréhender les différentes dimensions d'enseignement qu'on appelle Lions Quest qui se distinguent des autres programmes qui s'applique sur une méthodologie spécifique, notamment sur le triptyque parents-familles-communautés.

Organisée par la Fondation Lions Quest Congo, cette session est la concrétisation du partenariat signé en 2019, à Brazzaville, avec le ministère en charge de l'enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, qui accompagne cette série de formations par la mise à la disposition d'un service d'éducation du Lions Club international à six écoles à Brazzaville et trois écoles à Pointe-Noire.

Le gouverneur de District 403 B1 du Lions Club international, Glorieuse Mbe Emane, présent à l'ouverture de cette session, a fait passer un message d'ouverture d'esprit aux apprenants, sur les habitudes, la façon de fonctionner de chacun, sur le processus que chacun d'eux applique un peu machinalement, ainsi, du fait que ce programme amène un changement dans la façon de voir les choses, de les comprendre et de les appliquer. « Les enseignants qui sont là, sont venus pour apprendre à prendre les élèves autrement ; à prendre les familles autrement, à fonctionner avec eux ; à donner le message aux enfants autrement, pour que les enfants puissent s'exprimer, et ainsi un enfant qui aura la possibilité de dire ce qu'il pense, et de dire ce qu'il veut faire, n'ira pas chercher un autre message à l'extérieur et ramener des mauvais comportements », a-t-elle soutenu.

« Il s'agit d'un programme qui se distingue des autres programmes, parce qu'il a d'abord un curriculum, c'est-à-dire possède des manuels qui vont de la dernière année de la maternelle, jusqu'à la terminale. Il s'applique sur une méthodologie spécifique, notamment triptyque, à savoir parents-familles-communautés », a déclaré Sylvie Ekouya, formatrice de Lions Quest, ajoutant que quand un enfant apprend une leçon à l'école, le parent peut suivre. Cela veut dire, a-t-elle précisé, que ce que l'enfant fait à l'école, il doit voir s'il l'applique à la maison. Au-delà, on apprend aussi à l'enfant à travailler en communauté.

Les contenus techniques et pédagogiques qui seront présentés pendant les trois jours de formation viendront renforcer les capacités professionnelles acquises au cours de cette session. Il s'agira, entre autres, du premier objectif sur la découverte du programme ; de développer les compétences nécessaires pour l'animation (connaître la structure d'une leçon), et enfin, créer un climat favorable à l'apprentissage.

Il convient de rappeler que le programme Lions Quest est diffusé par cent cinq pays. Il a été traduit en quarante-neuf langues. Il y a huit cent mille éducateurs formés et près de vingt millions d'apprenants en ont bénéficié dans le monde. Il s'agit d'un programme ludique, les enfants jouent en apprenant et en général l'on distingue le jeu du travail. « L'expérience montre qu'un enfant apprend beaucoup en jouant », a indiqué Sylvie Ekouya, formatrice de Lions Quest Congo. Soulignons que ce programme pour l'instant ne concerne que Brazzaville et Pointe-Noire, pour les raisons financières.

Etaient également présents à l'ouverture de cette session, la présidente de la Région 25, Amélie Mobondzi, et le vice-gouverneur du Lions Club, Yves Ickonga.