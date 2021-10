Congo-Brazzaville: Covid-19 - Les députés nationaux et sénateurs sensibilisés à l'importance de la vaccination

Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers son programme élargi de la vaccination, a lancé, le 28 octobre, au Palais du peuple, une campagne de sensibilisation en faveur des députés nationaux et sénateurs, à l'intérêt de la vaccination contre la covid-19 en République démocratique du Congo (RDC).

La campagne de sensibilisation vise à apporter la lumière sur la vaccination pour laquelle la population congolaise reste encore septique. Pour se prémunir de la covid-19, il existe deux possibilités à ce jour: l'application des gestes barrières et la vaccination.

Parmi ces deux possibilités, il s'avère que la vaccination reste le moyen le plus efficace pour se préserver de cette pandémie. Cependant, en RDC, son application tarde encore à cause de fausses rumeurs qui circulent à travers le pays. C'est ainsi que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean Jacques Mbungani Mbanda, s'est entretenu avec les élus du peuple pour solliciter leur implication dans la sensibilisation de la vaccination d'un grand nombre de la population.

Le ministre de la Santé est convaincu que les députés et sénateurs sont les meilleurs ambassadeurs via leurs rôles de représentants du peuple.

« En tant que leaders de vos circonscriptions respectives, vous êtes en contact permanent avec vos bases électorales. Vous êtes cette voix pour que la population écoute. Raison pour laquelle le gouvernement m'a délégué auprès de vous, pour vous demander humblement de vous engager et de vous impliquer avec la détermination et la passion patriotique qui sont les vôtres, dans une campagne de prévention face à cette pandémie mortelle particulièrement à travers la vaccination massive de la population», a laissé entendre Jean Jacques Mbungani Mbanda.

Selon lui, la vaccination est non seulement le moyen le plus efficace pour éviter la covid-19, mais aussi pour réduire les risques de contamination, d'hospitalisation et des décès liés à cette pandémie.

Il a, par ailleurs, annoncé aux élus du peuple l'installation d'un site de vaccination permanent au Palais du peuple, qui va fonctionner pendant dix jours. Ceci va permettre aux parlementaires et personnel du Parlement d'accéder à la vaccination ainsi qu'aux vaccins de leur choix. Car, a-t-il rappelé, la RDC dispose de plusieurs types de vaccins, notamment Moderna, Pfizer, Johnson et Johnson , Sinovac.

A l'issue de leur échange, le deuxième vice- président de l'Assemblée nationale, Vital Banywesize, ainsi que quelques députés et sénateurs se sont portés volontaires à cet exercice de la vaccination publique pour encourager la population à se faire vacciner.