Congo-Brazzaville: Sécurité maritime -Llancement de la quatrième édition de Grand Africain Nemo

Le lancement de l'exercice a eu lieu le 27 octobre à Pointe-Noire, sous la direction du général François Ossélé, directeur des opérations de l'état-major général des Forces armées congolaises, vice-président de la direction du Grand Africain Nemo.

Africain Nemo est un exercice international d'entraînement des marines organisé par la France avec l'appui opérationnel du commandement pour l'atlantique de la marine française. Le général François Ossélé a signifié que la quatrième édition de cet exercice revêt une importance et une particularité très marquées pour le Congo en ce que ce pays a le privilège d'assurer la présidence tournante de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale.

« Centrée sur des thèmes tels que la piraterie et le brigandage maritimes, la pêche illégale non déclarée et non réglementée, la lutte anti-pollution et l'immigration clandestine, l'édition 2021 démontre la volonté des administrations à cerner les contours des menaces maritimes de l'heure. En effet, la piraterie tout comme le brigandage sont les menaces les plus en vogue

contre la sûreté maritime, qui impactent les activités économiques et le trafic maritime. La pêche illégale non déclarée et non règlementée devient une préoccupation de premier plan car elle affecte directement la vie économique des pays et plus loin la santé de la population. Enfin l'immigration clandestine et la lutte anti-pollution sont d'une importance capitale au regard de l'actualité, notamment des défis mondiaux de protection de l'environnement visant à préserver l'humanité d'une disparition inéluctable », a-t-il déclaré.

Notons que le général François Osselé était accompagné du général Jean ollessongo Ondaye, commandant de la zone militaire de défense n°1, et des représentants d'autres administrations concernées. Les retrouvailles dureront quatorze jours et s'achèveront le 9 novembre.