Sénégal: Des "pluies faibles à modérées" annoncées sur le sud (ANACIM)

Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que des "pluies faibles à modérées" vont se manifester dans les régions du sud et "probablement" au centre du Sénégal, samedi après-midi et au cours de la nuit.

"Des orages et pluies faibles à modérées se manifesteront cet après-midi et nuit dans la zone sud et probablement au centre" du Sénégal, peut-on lire dans ses dernières prévisions pour les prochaines 24 heures, à partir de samedi, midi.

Les prévisionnistes météo ajoutent que ces pluies "devraient intéresser en fin d'après-midi et nuit, le littoral notamment l'axe Mbour-Dakar-Saint-Louis".

Demain, dimanche, "le temps sera plutôt stable avec toutefois des activités pluvio-orageuses attendues en Casamance et par endroits au centre-ouest", indique par ailleurs l'ANACIM.

"En dépit d'une forte couverture nuageuse, la sensation de chaleur restera de mise sur le pays notamment dans les régions centre et nord-est où les températures journalières varieront entre 34 et 39°C", lit-on encore.

"Sur le littoral et la zone sud, elles oscilleront entre 30 et 32°C", avec des visibilités "bonnes", et des vents "d'intensité faible à modérée", qui "seront de secteur nord-est à sud-ouest", conclut l'ANACIM.