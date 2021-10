Ile Maurice: Crime à Quatre-Bornes - Le suspect coffré

Les policiers traquaient Shane Josh Hosseny depuis mercredi car ce jeune de 22 ans, habitant Bassin, Quatre-Bornes, est le meurtrier présumé de Sabilla Taroo, 55 ans. Depuis, plusieurs opérations ont été enclenchées pour l'appréhender mais il avait déserté la région de Bassin après avoir appris qu'un groupe d'habitants le recherchaient pour l'agresser dans le sillage du meurtre de la quinquagénaire.

Le profil du tueur de Sabilla Taroo a pu être établi après l'analyse des prélèvements d'indices recueillis par une équipe du Scene of Crime Office (SOCO) de la Western Division comprenant le limier Mungur et l'inspecteur Dowlut. Les empreintes de Shane Josh Hosseny ont été relevées sur la scène de crime. Ce jeune, qui travaille comme vigile, a déjà été arrêté, dans le passé, pour vol de câbles électriques à Beau-Bassin. Une arrestation, à l'époque, effectuée par le sergent Ram et les hommes de la Criminal Investigation Division (CID) de Beau-Bassin.

Les policiers ont obtenu des informations à l'effet que Shane Josh Hosseny, qui serait dans la drogue synthétique, s'est rendu chez une tante à Stanley, Rose-Hill, vendredi. Cette dernière a confirmé que son neveu s'était présenté chez elle le matin et lui a demandé Rs 400. Une opération a alors été montée par plusieurs unités de la police de la division ouest dont la brigade anti-drogue, le Field Intelligence Office et la brigade criminelle. La région de l'Avenue Ratsitatane a alors été quadrillée.

Le suspect a pu être coffré dans l'après-midi et conduit à la CID de Quatre-Bornes. Il a été longuement interrogé par les enquêteurs. Selon nos recoupements d'informations, Shane Josh Hosseny, qui travaille comme vigile dans la région, a l'habitude de passer devant cette maison. Il savait que celle-ci était inhabitée. Il a alors décidé de la cambrioler. Il a pu y accéder par la terrasse. Or, lorsque Sabilla Taroo l'a surpris rodant dans la maison, elle s'est mise à crier et s'apprêtait à s'enfuir pour aller chercher de l'aide. C'est alors qu'il l'a empoignée et a lutté avec elle avant de l'étrangler.

Pour rappel, Sabilla Taroo, une habitante de Belle-Rose, qui travaille comme employée de maison chez une de ses proches, qui se trouve actuellement à l'étranger, a été tuée, le mardi 26 octobre, lorsqu'elle a surpris un voleur dans la maison. L'autopsie pratiquée par le Dr Maxwell Monvoisin, médecin légiste, a attribué son décès à une compression de la nuque.

C'est la famille de Sabilla Taroo, qui a alerté la police après avoir fait la découverte macabre. En effet, Sabilla Taroo, qui est technicienne de surface dans une pharmacie de Quatre-Bornes le matin, se rend ensuite au domicile de cette proche, situé à l'Avenue de la Pureté, Morcellement Dookhun, Quatres-Bornes, à proximité de l'hôpital Victoria, Candos, pour y mettre de l'ordre et nettoyer.

Habituellement, elle est de retour à la maison vers les 16 heures mais ce jour-là, passé 18 heures, elle n'était toujours pas rentrée. Son époux et son fils de 23 ans se sont alors rendus chez la proche où elle a l'habitude de s'activer l'après-midi et c'est là qu'ils ont découvert son cadavre, qui portait des blessures. Des câbles électriques ont été emportés de la maison, ainsi que le porte-monnaie et le portable de Sabilla Taroo.

L'enquête pour élucider ce meurtre est menée par l'inspecteur Venkatachellum et la CID de Quatre-Bornes, sous le commandement du surintendant de police Sam Bansoodeb.