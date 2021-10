Algérie: Valorisation des ressources génétiques - Une stratégie nationale en cours d'élaboration

Alger — L'Algérie s'attelle à l'élaboration d'une stratégie nationale de valorisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ont affirmé, samedi à Alger, les responsables du Projet accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (APA-Algérie).

L'élaboration de cette stratégie s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole Nagoya relatif aux ressources génétiques et se rapportant à la Convention des Nations unies sur la biodiversité conclue en 1992.

Le Protocole de Nagoya vise la création d'un système international en vue de renforcer et de protéger le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques tant pour le pays d'origine (origine de la ressource génétique) que pour le pays consommateur (utilisateur de la ressource), et ce pour assurer l'accès continue sans préjudices des droits de propriété.

La directrice du projet "APA-Algérie", Assia Azzi a indiqué que le cadre juridique et institutionnel nécessaire est actuellement en cours de préparation en tenant compte des spécificités nationales. Parallèlement l'on œuvre au renforcement des capacités nationales à travers la formation continue des cadres dans le but de faire connaître le Protocole Nagoya et ses avantages.

Le conseiller juridique d'"APA-Algérie", Olivier Rukundo a, quant à lui, affirmé que l'utilisation des systèmes et des outils de la propriété intellectuelle consolidera davantage l'idée du partage juste des avantages, permettant ainsi au pays d'origine de protéger ses droits et au pays utilisateur de bénéficier durablement des ressources génétiques.