Algérie: La cohésion peuple-institutions sécuritaires, "soupape de sécurité" face aux tentatives de déstabilisation du pays

Alger — La cohésion entre le peuple et ses institutions sécuritaires, en tête desquelles l'Armée nationale populaire (ANP), constitue la soupape de sécurité et la forteresse qui se dresse face à toutes les tentatives désespérées visant la déstabilisation du pays, a affirmé samedi à Alger le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud.

Supervisant l'inauguration du Service central de lutte contre le crime organisé, en compagnie du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tabi et du Directeur général de la Sûreté nationale, Farid Zineddine Bencheikh, en présence du wali d'Alger et des cadres de la Sûreté nationale, M. Beldjoud a déclaré que "la cohésion et l'union entre le peuple et ses différentes institutions sécuritaire, à leur tête l'ANP, constituent la soupape de sécurité et la forteresse contre toutes les tentatives désespérées par lesquelles les ennemis de la nation œuvrent à saper la stabilité du pays et des citoyens".

Précisant que ce service venait "renforcer notre système sécuritaire et contribuer à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes", le ministre a tenu à souligner que "le crime a pris des proportions dangereuses, les criminels excellant dans l'utilisation des moyens de la technologie moderne et l'exploitation de l'espace cybernétique pour atteindre leurs objectifs sordides".

Le ministre de l'Intérieur a estimé que "la création d'un service central ayant pour mission essentielle la lutte contre le crime organisé est en diapason avec la teneur des conventions internationales ratifiées par l'Algérie".

Il a souligné, dans ce sens, que la Direction générale de la Sûreté nationale "avait franchi des étapes importantes dans le domaine du développement des mécanismes de son action préventive et anticipative à même de contribuer à l'instauration d'un climat sécuritaire propice permettant la mise en place d'un système économique solide loin de l'argent sale, du monopole et de la spéculation, et ce, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune".

Partant, le Gouvernement œuvrera à la promotion de telles initiatives, notamment à la lumière des défis actuels et des attaques médiatiques contre l'Algérie, a poursuivi le ministre, relevant sa détermination à aller vers des perspectives prometteuses grâce à la mobilisation de ses enfants imprégnés de valeurs patriotiques novembristes.