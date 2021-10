Cote d'Ivoire: 13è édition de Ciné Droit libre Abidjan - Le festival s'engage pour la promotion, la défense et la protection des droits de l'enfant

La 13èmeédition du festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression, Ciné Droit Libre, à Abidjan se tiendra du mercredi 17 au samedi 20 novembre 2021. Organisé par l'association Ciné Connexion, en étroite collaboration avec le Goethe-Institut Côte dIvoire, il a pour objectif de promouvoir, à travers le cinéma, les droits de l'Homme et la liberté d'expression. Cette année, le festival aura pour thème principal : « Quel futur pour nos enfants ?». Lidée, c'est de sensibiliser les populations sur la nécessité absolue dœuvrer au respect, à la défense et la promotion des droits de lenfant dans ce monde en perpétuelle mutation.

Concrètement cette 13èmeédition de Ciné Droit Libre Abidjan -dont le coordonnateur général est M. Yacouba Sangaré- donnera lieu à neuf activités principales :

Les projections de films suivies de débats agrémentées de soirées thématiques autour des questions des droits de l'Homme en général et en particulier des droits de l'enfant

Un master class sur les techniques pour écrire et réaliser un film documentaire

Un panel sur le travail des enfants dans la cacao-culture

Un atelier déducation des populations des quartiers défavorisés aux droits de l'Homme

Un atelier de formation des médias axé sur les droits de lenfant

Un concours de slam

Une soirée spéciale sur la migration et les droits humains

Un spectacle denfants artistes pour célébrer la journée internationale des droits de l'enfant

Un concert de clôture

Quatre soirées thématiques seront organisées principalement au Goethe-Institut selon le programme suivant :

Mercredi 17 novembre 2021 : soirée d'ouverture - projection du film d'ouverture suivie d'un débat

Jeudi 18 novembre 2021 : soirée spéciale « Lutte contre l'homophobie » avec un débat avec la communauté LGBTQ+

Vendredi 19 novembre 2021 : soirée spéciale « Pro-Kids » avec un plaidoyer pour les filles-mères

Samedi 20 novembre 2021 : célébration de la JIF avec le spectacle des enfants artistes ; soirée spéciale « Non aux violences basées sur le genre » et concert de clôture

Le festival organisera, avec le soutien de Promis, le vendredi 19 novembre à partir de 18h30 au Terrain Sicogi de Bingerville, une soirée spéciale sur le thème : « Migration et Droits humains ». Elle sensibilisera les populations sur les phénomènes migratoires et les droits des migrants. Les sites retenus pour accueillir les activités du festival sont : le Goethe-Institut, lInstitut Français, la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, le Musée des cultures contemporaines Adama Toungara d'Abobo), Yopougon quartier- Koweit ; Cocody-Village Gobelet ; les Cours Secondaires Méthodistes (Yopougon Niangon- Cocody Angré- Cocody centre)

Cette 13èmeédition de Ciné Droit Libre Abidjan est placée sous le parrainage de SEMme Yvette Daoud Soraya, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Le festival bénéficie de l'appui des partenaires tels l'Ambassade des Pays-Bas, l'Ambassade de Suisse, la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, German Films, le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, l'Institut Français de Côte d'Ivoire, le Haut-commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme, Promis et ONUDC, le Conseil national des droits de l'homme de Côte dIvoire, le Musée des cultures contemporaines Adama Toungara dAbobo, le Studio Mozaik. Sans oublier les partenaires médias : Le Patriote, Apa News, Radio de la Paix, Actu Ciné Afrique.

Source: Communiqué Ciné Droit Libre