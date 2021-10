Cote d'Ivoire: Alphabétisation et éducation non formelle - Des journalistes formés dans le cadre d'un atelier sous-régional

Une session de formation en ligne à l'intention de journalistes et communicants de la sous-région, a été organisée le 28 octobre, à 'initiative de la Fondation Karanta.

Renforcer les capacités des journalistes et communicants de la sous-région pour une meilleure prise en compte de la promotion de l'Alphabétisation et de l'éducation non formelle (Aenf) dans les médias. C'est le but visé par la session de renforcement des capacités en ligne qui a réuni plusieurs participants le 28 octobre.

C'est une initiative de la Fondation Karanta, une institution d'appui aux politiques d'Education non formelle regroupant six (6) Etats : le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger et le Sénégal. Son siège est à Bamako, au Mali.

Cette formation, la deuxième après celle de 2019, a permis d'aborder deux principales thématiques introduites par des experts de la fondation et de la Maison de la presse du Mali. Il s'agit, d'une part, des initiatives en matière d'Aenf et l'expérience des classes passerelles dans les pays membres de la Fondation Karanta. Et d'autre part, des meilleures pratiques journalistiques en matière de sensibilisation à l'Alphabétisation et l'éducation non formelle.

Cet atelier sous-régional a été placé sous la présidence de la ministre malienne de l'Éducation nationale, Ousmane Dedeou Sidibé, qui assure, par ailleurs, la fonction de vice-présidente du conseil de la Fondation. Elle a rappelé le contexte sanitaire et sécuritaire particulier dans lequel se tient cette activité.

« Pour les pays membres de la Fondation Karanta, il convient de souligner qu'en plus de la pandémie à coronavirus, ces Etats connaissent, ces dernières années, une crise sécuritaire sans précédent. Rendant encore plus difficile la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation, en raison des déplacements massifs des populations fuyant les conflits à l'intérieur comme à l'extérieur de nos Etats », a-t-elle expliqué.

Ce contexte, a fait savoir Hourétou Diallo, l'Administratrice générale de la fondation, a fortement impacté le secteur de l'éducation et le sous-secteur de l'Education non formelle dans la sous-région.

Notons que ce rendez-vous s'est tenu dans la foulée de la célébration de la Journée internationale de l'Alphabétisation, le 8 septembre dernier, sous l'égide de l'Unesco. Cette édition 2021 était placée sous le thème : « L'alphabétisation pour une reprise axée sur l'humain : réduire la fracture numérique ».