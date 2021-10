Congo-Kinshasa: L'ambition, c'est d'avoir une Céni forte», selon Jean-Pierre Bemba

En République démocratique du Congo (RDC), Jean-Pierre Bemba vient de donner sa position sur la question de la Commission électorale nationale indépendante. Dans un communiqué publié, vendredi 29 octobre, à Kinshasa, le leader du Mouvement de libération du Congo (MLC) reconnaît qu'il n'y a pas consensus sur le choix de Denis Kadima, le président de la Céni, mais il demande à ses concitoyens de « passer l'étape » pour le bien du pays.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda Muzembe

« En dépit de ce manque de consensus, j'exhorte les uns et les autres à privilégier l'intérêt national », écrit Jean-Pierre Bemba. Le leader du MLC appelle ses compatriotes à œuvrer ensemble pour des élections libres, crédibles, transparentes et inclusives. Selon lui, il est possible de renforcer la loi électorale en permettant la publication des résultats de chaque bureau de vote, dès la fin des scrutins.

Pour Jean-Pierre Bemba, avoir un représentant au bureau de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) ne garantit pas la victoire électorale et ne pas en avoir, ne renvoie pas non plus à un échec programmé au scrutin. « L'ambition, c'est d'avoir une Céni forte et non un président de la Céni fort », ajoute-t-il.

Le leader du MLC, allié de Félix Tshisekedi et de Moïse Katumbi dans l'Union sacrée de la nation, estime qu'il est temps pour les Congolais de tourner leurs regards vers l'avant et de travailler main dans la main.

En conclusion, Jean-Pierre Bemba dit souscrire à la récente déclaration de 18 pays qui préconisent le renforcement de l'observation électorale nationale et internationale ainsi qu'un accompagnement du processus électoral en vue de garantir la publication transparente des résultats des élections qui doivent se tenir en 2023.

