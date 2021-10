Soudan: La manifestation contre le coup d'Etat militaire a commencé dans le calme

Les opposants au coup d'Etat militaire organisent une démonstration de force contre le général Abdel Fattah al-Burhan, auteur du putsch de lundi dernier. Ils sont bien décidés à remettre en route la transition démocratique, malgré cinq jours de répression meurtrière qui ont fait au moins une dizaine de morts et des dizaines de blessés. La manifestation de ce samedi 20 octobre a commencé en tout début d'après-midi, dans le calme.

Depuis la fin de la matinée, les manifestants se rassemblent dans chaque quartier et convergent sur les grands axes au sud de l'aéroport. À l'intersection de deux grandes rues à Khartoum, les manifestants sont déjà nombreux en ce début d'après-midi, rapporte notre correspondant, Eliott Brachet, et réinstallent des barricades.

Un peu plus haut, sur l'avenue de l'aéroport, des barbelés ont été disposés par les militaires. Les ponts reliant Khartoum aux ville voisines de Omdurman et Bahri ont également été bloqués par des véhicules militaires. Il s'agit d'empêcher que les cortèges convergent vers les lieux de pouvoir et que l'armée soit dépassée par le nombre de manifestants.

Des centaines de milliers de personnes sont attendues pour réclamer un gouvernement civil. On ne sait pas vraiment quelle va être la réponse de l'armée. C'était plutôt la police, ce samedi matin, qui était déployée, empêchant à certains endroits les manifestants de se regrouper. Les pick-up de l'armée et des forces de soutien rapide sont de retour, surmontés de mitrailleuses.

Ce samedi, malgré la coupure des télécommunications, tous les yeux sont braqués sur la rue soudanaise. « Le retour en arrière n'est pas possible », « non au pouvoir des militaires », sont les slogans de cette nouvelle marche. Les manifestants réclament un gouvernement cent pour cent civil et disent ne pas avoir peur des balles, que c'est le silence du peuple qui tue.

