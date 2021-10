Ile Maurice: Confinement |Menace de jeter de l'acide sur sa femme - Un habitant de Flacq coupable de violence domestique

Il n'est pas sorti indemne après avoir, sous l'influence de l'alcool, insulté sa femme, tout en menaçant de violer la fille de cette dernière et agressé le fils de la femme, qui vivent tous sous le même toit que lui.

Poursuivi devant la Cour de district de Flacq, Hansraj Sookur a été jugé coupable la semaine dernière, sous une accusation de violence conjugale en vertu des articles 2, 5, 11 et 13 de la Protection from Domestic Violence Act.

En effet, toute cette affaire remonte à 2020 pendant le premier confinement du Covid-19. Son épouse avait porté plainte contre lui en racontant qu'elle se trouvait en compagnie de ses deux enfants lorsque Hansraj Sookur est revenu à la maison, à Flacq, en état d'ivresse. «Il avait commencé à se bagarrer en proférant des injures contre moi et a tenu mon fils par le cou, l'a traîné dans sa chambre et verrouillé la porte,» raconte la femme.

Selon ses dires, sa fille et elle se sont par la suite dirigées dans une autre pièce mais l'accusé est venu vers elles. «Il a menacé de violer ma fille devant moi et a sorti une bouteille tout en menaçant de me jeter de l'acide au visage,» poursuit-elle. Elle dit n'avoir toutefois pas demandé l'ordonnance de protection. «C'est vrai que je n'ai pas sollicité l'intervention médicale mais j'ai saisi la police pour porter plainte.»

Retenant les services de Me Avinesh Dayal, l'accusé a nié les faits qui lui sont reprochés sans pour autant venir avec des preuves pour contester les allégations.

Le fils a quant à lui, indiqué qu'il mangeait à la maison lorsque l'accusé est venu et a commencé à proférer des jurons. «Il m'a tenu par le cou, m'a giflé et m'a traîné dans ma chambre et a fermé la porte, » confirme-t-il qui dit avoir entendu sa mère pleurer au moment des faits.

Après avoir écouté les témoignages en Cour, la 'Temporary District Magistrate, Hansheela Goinden Seeven a décortiqué l'article entourant l'acte de violence domestique. Ainsi, lorsque l'épouse ou son enfant qui vit sous le même toit que l'accusé, est maltraité, harcelé, intimidé ou si l'accusé menace de faire du tort à sa femme ou à l'enfant de cette dernière qui habitent ensemble, il commet l'infraction de violence conjugale.

De par le terme de « violence conjugale » ayant été défini dans la loi, je ne partage pas l'opinion de l'avocat selon laquelle l'information ne révèle pas une infraction en l'absence d'une ordonnance de protection et j'estime donc que le point soulevé par l'avocat doit être écarté,» note la magistrate qui a prononcé ainsi un verdict de culpabilité contre Hansraj Sookur.

Sollicité, son homme de loi a confirmé qu'il interjettera appel de ladite décision.