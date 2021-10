Congo-Kinshasa: MSF suspend ses activités à Bambu, en Ituri, après une attaque contre ses équipes

communiqué de presse

Deux membres des équipes MSF ont été blessés par des tirs alors qu'ils étaient à bord d'un véhicule de l'association. Les activités de MSF sont suspendues de manière temporaire dans cette zone.

Le 28 octobre 2021, une équipe de Médecins Sans Frontières, composée de cinq personnes, s'est rendue dans la zone de santé de Bambu pour assister des populations isolées, dans la province de l'Ituri. Sur le chemin du retour, vers 15 h 50, des hommes armés non identifiés ont tiré sur le véhicule MSF, blessant deux employés à l'aisselle droite et au bassin.

Ces deux personnes ont été prises en charge rapidement et se trouvent dans un état stable. L'ensemble de l'équipe a été évacué vers la ville de Bunia. Les activités de MSF sont suspendues temporairement dans la zone de Bambu.

« Nous sommes choqués par cette nouvelle et alarmés par la dynamique qui sévit dans la province. C'est le deuxième incident grave qui intervient en quelques mois dans cette zone, et cette fois-ci, directement à l'encontre d'un véhicule clairement identifié comme étant médical et humanitaire », s'indigne Frédéric Lai Manantsoa, chef de mission de Médecins Sans Frontières en Ituri.

Le convoi a essuyé des tirs alors que les véhicules présentaient de manière visible les identifiants et emblèmes de l'association. En juin dernier, dans la même région, l'hôpital général de référence de Boga, structure de santé d'importance capitale pour les habitants de la région, avait été pillé et détruit.

En Ituri, MSF apporte son soutien à quatre hôpitaux généraux, 12 centres de santé, trois postes de santé et 32 sites de soins communautaires dans les zones de santé de Drodro, Nizi et Angumu pour la prise en charge des maladies pédiatriques, de la malnutrition, du paludisme, des violences sexuelles et de la santé mentale.