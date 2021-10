Maroc: Expo 2020 Dubaï - Ouverture officielle du Pavillon Maroc

Dubaï — Le pavillon Maroc à l'exposition mondiale "Expo Dubaï 2020", qui se poursuit jusqu'au 31 mars 2021, a été officiellement ouvert samedi soir en présence d'une importante délégation ministérielle.

La délégation était composée de la Commissaire générale du Pavillon Maroc, la ministre de l'Economie et des finances Nadia Fettah Alaoui, la ministre du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor et le ministre de l'Industrie et du Commerce Ryad Mezzour.

Les membres de la délégation, constituée également de directeurs d'établissements publics, de responsables relevant des secteurs public, privé et de l'Exposition, ont visité les treize salles composant le pavillon, et qui met en avant les différentes réalisations du Maroc dans les domaines économique, scientifique, artistique et culturel.

Situé au cœur du District Opportunité, près du pavillon des Émirats Arabes Unis et non loin d'Al Wasl Plaza, monument central du site d'Expo 2020 Dubaï, le Pavillon Maroc constitue une plateforme de partage de la vision stratégique du Royaume pour un avenir plus durable et un espace pour présenter le patrimoine civilisationnel d'une nation millénaire.

En plus d'une programmation artistique, culturelle, économique et scientifique diversifiée, le Pavillon Maroc met l'accent sur l'engagement du Maroc en faveur de l'avenir de la planète terre, la richesse d'un pays fort de ses compétences et la dynamique du développement dans laquelle le pays s'est engagé.

Intervenant à cette occasion, Mme Fettah Alaoui a souligné que la présence du Maroc dans cet événement mondial reflète la solidité des relations avec les Emirats Arabes Unis, fondées sur la fraternité, l'entente, le respect mutuel et la coopération multidimensionnelle, notamment dans les domaines politique, économique, scientifique et culturel.

La ministre a noté, à cet égard, que la décision des Emirats d'ouvrir un consulat général à Laâyoune au Sahara marocain, est une démarche qui illustre la profondeur des relations stratégiques liant les deux pays.

Le Pavillon Maroc à l'exposition "Expo 2020 Dubaï" est une occasion de présenter les réalisations du Maroc dans bien des domaines sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a ajouté Mme Fettah Alaoui, relevant que l'événement constitue une occasion pour le Royaume de démontrer ses engagements en faveur du développement durable, réaffirmer son attachement aux principes de tolérance et de dialogue et relever les défis mondiaux dans plusieurs domaines.

De son côté, M. Ryad Mezzour a noté que le Pavillon Maroc met en avant les réussites du Maroc dans plusieurs domaines, sous la conduite éclairée de SM le Roi, notant qu'il reflète l'authenticité du Royaume et son ouverture sur les civilisations mondiales.

Le Pavillon jette la lumière sur un nouveau Maroc qui se distingue par ses innovations, son attractivité et son rayonnement culturel, a ajouté le responsable gouvernemental, dans une déclaration à la MAP.

Dans une déclaration similaire, le président de la Fondation nationale des musées Mehdi Qotbi a souligné l'importance de la présence marocaine dans cet événement international, expliquant qu'il s'agit d'une occasion pour présenter aux visiteurs les différentes facettes du développement réalisé par le Maroc dans plusieurs secteurs, et en particulier dans le domaine artistique qui a été marqué par les contributions d'artistes qui ont œuvré pour le rayonnement de la culture, l'authenticité, et le riche patrimoine du Maroc.

De son côté, le directeur général de la Société marocaine d'ingénierie touristique, Imad Barrakad, a relevé que la présence du Maroc dans cette exposition mondiale vise à réaffirmer son engagement permanent et sa mobilisation pour faire face aux grands défis mondiaux et ce, selon une vision réaliste et une détermination sans faille.

L'objectif étant de relever les enjeux du présent et du futur et développer une coopération internationale pour la période post-Covid, a expliqué M. Berrakad, ajoutant que l'Exposition constitue une plateforme idéale pour partager les visions stratégiques du Royaume.

La délégation avait visité les Pavillons des Emirats arabes unis, de l'Arabie Saoudite et des Etats-Unis d'Amérique, s'arrêtant sur les différentes composantes de ces pavillons qui reflètent les marches de ces pays, leurs réalisations et leurs ambitions.

Tenue sous le thème "Connecter les esprits, construire le futur", l'"Expo Dubaï 2020", qui a été reportée l'année dernière en raison de la pandémie de coronavirus, s'étend sur une superficie de 4,38 km.

L'un des plus grands rassemblements culturels dans le monde, cet événement international est considéré comme un incubateur des idées les plus influentes, stimulant l'échange de nouvelles visions et incitant à trouver des solutions réalistes aux vrais défis mondiaux.