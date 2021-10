Ile Maurice: Positive au Covid-19| Décès d'une femme de 22 ans - «Trop jeune pour mourir»

Son nom s'ajoute à la liste des patients positifs au Covid, qui ont rendu l'âme.

Une jeune femme de 22 ans est décédée à l'hôpital ENT de Vacoas. Ses obsèques ont eu lieu hier. «Trop jeune pour mourir, repose en paix» Les condoléances pleuvent sur les réseaux sociaux. Cette habitante de la région était sous dialyse selon nos recoupements d'informations. Lors de la conférence du National Communication Committee sur le Covid vendredi, le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagutpal, a indiqué que durant la semaine écoulée, il y a eu 17 décès au total, dont quatre patients de moins de 60 ans et 13 de plus de 60 ans.

Par ailleurs, en septembre le ministre a donné le feu vert pour que les entreprises de pompes funèbres se chargent des procédures d'enterrement ou de crémation de ceux décédés du Covid. Leur personnel a bénéficié d'une formation du ministère pour s'assurer que les obsèques soient organisées dans le respect des protocoles sanitaires stricts.

Du côté d'Elie & Sons Ltd, Frédéric Degeilh, Chief Executive Officer, et Gino Lew, Senior Manager, expliquent que la compagnie avait déjà un protocole pour les maladies comme l'Ebola. Le personnel, à l'instar des embaumeurs et équipes de transfert des défunts, a été formé par un représentant de l'Australian Funeral Directors Association, pour gérer le préparation et l'enterrement des décès liés à des maladies infectieuses. Ce qui signifie que le personnel avait déjà une base pour faire face à la si- tuation du Covid-19.

Le personnel est équipé de Personal Protective Equipment (PPE), des véhicules funéraires sont dédiés aux dépouilles positives au Covid-19 et sont désinfectés après chaque utilisation. Il y a même une entrée et une sortie dédiées aux dépouilles et elles ne sont pas acceptées dans les chapelles ardentes. Toutes les précautions sanitaires sont prises et respectées, indique-t-on.

Quant aux prix, on nous fait comprendre que l'enterrement des défunts positifs au Covid-19 ne coûte pas forcément plus cher car certains services ne sont pas requis à cause des normes sanitaires à respecter.

Du côté de Juliette Funeral Services, on indique que jusqu'ici, la compagnie a pris en charge trois enterrements de personnes décédées positives au Covid-19. Le protocole établi est de mise et le personnel est bien équipé. Parallèlement, on nous fait comprendre que cela a un coût et donc un impact sur le prix du service. «Il y a les PPE qui ne sont utilisés qu'une seule fois et le personnel prend des risques. Le service coûte donc légèrement plus cher, soit environ Rs 3 000 en supplément.»