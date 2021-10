Ile Maurice: Covid-19 - «Ena pasian pe dormi dan soley dan ENT»

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux donne froid dans le dos. Une vieille dame, apparemment positive au Covid, allongée sur un brancard, attend au soleil à l'extérieur. De quoi s'inquiéter davantage de la situation qui prévaut dans nos établissements de santé. Ou en mauvaise santé...

«Bannla pe met pasian dormi dan soley», «lopital labatwar sa», «banla pe kasiet sif» , «al lopital lerla to pou trouv réalité». Tant de phrases que nous avons tous entendues au moins une fois ces derniers temps. Néanmoins, à en croire les communiqués de presse du ministère de la Santé, la situation est loin d'être inquiétante bien que le variant Delta ait été détecté sur le sol mauricien. Alors que d'une part, on nous sert une vérité à la «tout va bien dans le meilleur des mondes», d'autre part, une vidéo parue sur les réseaux sociaux montrant une vieille dame, positive au Covid-19, selon le lanceur d'alerte, sur un brancard, dans la cour d'un établissement de santé, à l'extérieur, au soleil, suscite des questions. Comment séparer le vrai du faux ? Petite visite à l'hôpital Candos.

Vendredi 29 octobre 8 h 30. Nous arrivons à l'hôpital Candos à Quatre-Bornes et en scrutant du regard le lieu, nous ressentons déjà une réticence et de l'appréhension. Les couloirs menant vers la réception sont déjà bondés de gens venus soit pour un rendez-vous ou pour des tests, certains souffrant de grippe. Fait notable : chacun porte un masque médical, enfin deux.

«Un 'lit' en plein air. Pourquoi ? Quelqu'un faisait-il bronzette dehors ?»

Tout a l'air si calme, en apparence. Ki pa bon lor baz-la ? Direction des toilettes et le sol semble tout juste sorti de la machine à laver. Néanmoins l'odeur nous indique rapidement la sortie. Même le plafond semble ne plus tenir et se lézarde, on ne vous parle pas des reptiles.

Dans le couloir opposé, l'eau qui jonche le sol attire notre attention et deux dames occupées à parler de Paloma ont failli glisser. Comment ce lieu, hormis quelques petites lacunes, peut-il susciter tant de polémique ? L'image que nous allons voir nous fera vite comprendre. Un 'lit' laissé en plein air. Pourquoi ? Était-il occupé ? Quelqu'un faisait-il bronzette dehors ?

Eshan Juman, député du Parti travailliste, précise que 'oui', photo à l'appui. Mais celle-ci a été prise dans un autre établissement hospitalier. C'est une nouvelle mode donc ? «Ena pasian pe dormi dan soley dan ENT», lâche-t-il, ne cachant pas son indignation et son inquiétude. Colère qu'il exprime régulièrement sur sa page Facebook à travers des vidéos en direct où il dénonce la mauvaise gestion du Covid-19. «Je suis très concerné par la Domiciliary Monitoring Unit car ils sont en sous-effectif. Ils étaient à 32 et il n'en reste que 28. Ils opèrent sur deux rotations 24 heures sur 24. Ils doivent tout faire eux-mêmes. C'est inadmissible», relate le député avant de faire état d'un cas à Poudre-d'Or. «Finn ena enn desé Poudre-d'Or Hamlet akoz dokter pa ti ekipé. Enn misié Rajkumar sa. Dokter al get li avek laparey tiek tansion-diabet. Enn lot ka kot enn misié mor ek li res dan lakaz ek so madam plis ki set erd tan avan SAMU vini.»

Le député va plus loin en contestant la fiabilité des tests rapides et précise que, comparée au mois d'août et septembre 2020, cette année Maurice a connu 301 décès de plus. «La situation est alarmante et le variant Delta est chez nous. J'ai envoyé une lettre au Premier ministre pour demander qu'il agisse au plus vite surtout pour nos enfants», précise Eshan Juman.

Une situation qui a de quoi rendre malades les sceptiques.