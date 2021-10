Soudan: Déclaration du haut représentant, au nom de l'UE, sur le Soudan

document

Bruxelles — L'UE condamne fermement le coup d'État militaire en République du Soudan et l'arrestation illégale du Premier ministre, de plusieurs ministres, de dirigeants des Forces pour la liberté et le changement et d'autres représentants de la société civile; ces personnes doivent être libérées immédiatement.

L'UE condamne également la déclaration du général al-Burhan annonçant l'instauration de l'état d'urgence à l'échelle nationale, la suspension d'articles clés du document constitutionnel et la dissolution des instances de gouvernement. Cette tentative de compromettre la transition du Soudan vers la démocratie est inacceptable. La situation, si elle n'est pas rétablie immédiatement, entraînera des conséquences graves en ce qui concerne l'engagement de l'UE, notamment son soutien financier.

Après des décennies de régime dictatorial autoritaire et répressif, le droit légitime de la population soudanaise à un avenir meilleur, dans le respect de l'État de droit, des droits de l'homme et de la démocratie, y compris le droit d'élire un gouvernement civil, doit être respecté.

L'UE rappelle que le droit de manifestation pacifique doit être respecté et demande instamment aux forces de sécurité de faire preuve de retenue; de nouvelles violences et effusions de sang doivent être évitées à tout prix, et les auteurs de violation des droits de l'homme devront répondre de leurs actes.

L'accès aux réseaux de communication doit être rétabli sans délai.

L'UE réaffirme qu'elle est fermement attachée à la transition du Soudan et appelle toutes les parties prenantes et tous les partenaires régionaux à soutenir le retour immédiat du pays sur la voie de la démocratie.

Copyright Union européenne, 1995-2021

SOURCE Conseil européen