Cote d'Ivoire: L'Université de l'entrepreneuriat prône la gestion axée sur les résultats

La gestion axée sur les résultats (la Gar) ; tel est le thème central du séminaire organisé par l'Université de l'Entrepreneuriat basée à Azaguié, en partenariat avec l'Université de Sherbrooke (Canada) du 13 au 15 septembre 2021.

Selon Séraphin Koua, Dg de l'université ivoirienne de l'entrepreneuriat, il est question de gérer les entreprises autrement. « Les fondamentaux dans une entreprise sont les facteurs de production que représentent entre autres les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources financières. La gestion axée sur les résultats, est une autre manière de gérer les entreprises », a-t-il précisé en soulignant des principes de base. Notamment comment utiliser les facteurs de production pour permettre à l'entreprise d'être efficace et efficiente. « Voici la problématique ! En termes de temps, de gestion des hommes, et des finances, tout y passe », a-t-il ajouté. En expliquant que depuis 2020, la Côte d'Ivoire a basculé du budget moyen au budget-programme. Il a indiqué que quand on parle du budget-programme, cela est assorti d'indicateurs de performance. Le suivi- évaluation doit être systématique.

C'est dans ce cadre que durant trois jours, des responsables de l'Agence Emploi-jeunes et de certaines administrations publiques et privées, estimées à une vingtaine de participants ont été outillés pour rendre plus performant le système de gestion de leurs services respectifs.

Les interventions des consultants experts canadiens et ivoiriens commis pour la cause, ont porté sur des thématiques en lien avec la planification, les délais d'exécution, la budgétisation, et les systèmes d'informations afin d'améliorer le quotidien des populations.

De manière générale, les participants sont unanimes sur le fait que la gestion axée sur les résultats, est un outil formidable qui va révolutionner leur manière de travailler.

La force de cette pratique vient du fait qu'elle s'applique à tous les secteurs d'activité s'appuyant sur des indicateurs mesurables.

En somme, au sortir de cette formation, les participants sont capables de faire la différence entre le budget moyen et le budget-programme ; ils comprennent le cadre de fonctionnement du budget-programme et sont en mesure d'élaborer un tableau de bord de gestion.